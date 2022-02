Emporia annuncia TOUCHsmart.2: lo smartphone semplice da usare con tastiera e tochscreen

Emporia, produttore austriaco di app e senior facili da usare per la generazione over 65, ha annunciato l’uscita in Italia del nuovo modello Emporia TOUCHsmart.2.

Questo nuovo modello si differenzia per un’efficace integrazione tra tastiera fisica e touchscreen ma introduce diverse innovazioni, tra cui il ritorno del tasto di selezione rapida pensato per l’utilizzo delle più app di messaggistica come WhatsApp, Signal o Telegram per rimanere sempre in contatto con i propri cari.

“Le soluzioni smart colpiscono per la loro semplicità”, dice Mauro Invernizzi, Amministratore Delegato di emporia Telecom Italia, “il team di ricerca e sviluppo di emporia ha dimostrato ancora una volta che alti standard tecnici e facilità d’uso non sono una contraddizione, ma possono coesistere portando un grande beneficio ai nostri utenti.”

Non manca l’assistente vocale per l’arrivo di sms o chiamate, la torcia a LED, la sveglia con funzione snooze, radio, calendario oltre al pulsante brevettato di chiamata d’emergenza Emporia certificato IP54 contro la polvere e gli spruzzi e la compatibilità con gli apparecchi acustici M4/T4. Semplice ed efficace la possibilità di accettare automaticamente una chiamata quando il telefono viene aperto.

Lo standard scelto per la connettività è l’USB Type-C che elimina ogni fastidio o difficoltà nel connettere il dispositivo al caricabatterie.

Sono due le fotocamere, di cui una principale da 8 Megapixel sul retro e una frontale da 2 Megapixel. Supporta la tecnologia VoLTE (Voice over LTE) ed è dotato del sistema operativo Android 8.1 Go.

Uscita e prezzo

Emporia TOUCHsmart.2 è disponibile presso i migliori negozi di elettronica e in quelli degli operatori al prezzo di 129,90€