Le criptovalute regine del Super Bowl e il marketing mostra i muscoli

Le criptovalute sono state le indiscusse regine del Super Bowl, l’evento televisivo e mediatico più seguito al mondo. Sono stati addirittura tre gli spot presentati dai principali Exchange di Crypto: Coinbase, FTX e Binance, con passaggi pubblicitari da 30 secondi al prezzo modico di 14 milioni di dollari.

La prova muscolare ha attirato anche l’attenzione del Wall Street Journal che ha definito questa edizione come “Crypto Bowl”. Nel video qui sotto gli analisti del WSJ spiegano come la presenza delle criptovalute al Super Bowl sia una sorta di consacrazione in termini di riconoscimento del brand, e della sua “accettazione” per il grande pubblico.

Il marketing scende in campo al Super Bowl

Se il denominatore comune per le società di crypto è stata la loro presenza nella vetrina del Super Bowl, (c’era anche uno spot di e-toro, altra app di investimento) è interessante notare come siano state molto diverse tra loro le strategie adottate in ambito marketing.

Crypto.com, ad esempio, ha da sempre puntato su celebrità come Matt Demon e su spot altamente spettacolari.

Più sottile invece la strategia di Binance che si affida a celebrities sportive per incentivare un investimento consapevole (e che dicono di non ascoltare le celebrities per i propri investimenti). Davvero ironico e cerebrale.

Il capolavoro però lo ha fatto Coinbase che ha preferito puntare sull’affiliazione regalando Bitcoin grazie a uno spot davvero ingegnoso. Il popolare Exchange americano, da poco quotato anche al Nasdaq, ha infatti puntato su un geniale spot minimalista. Nei 60 secondi di commercial è infatti apparso sullo schermo un QR Code fluttuante.

Il tutto per un costo di 14 milioni, ma senza spendere un centesimo per pagare attori e registi. Il risultato finale, facilmente tacciabile, ha portato 20 milioni di accessi. Costo dell’operazione tre milioni di dollari (circa 13 dollari ad accesso) grazie ai quali l’app di Coinbase è passata dal 180esimo posto al secondo posto nelle app più scaricate negli USA.