Skyline è il primo emulatore Android per Nintendo Switch

Dal lancio di Nintendo Switch nel 2017 con un’architettura vicina a Nvidia Shield, il sogno di un emulatore Android ha da sempre guidato i fan. La console ibrida di Nintendo funziona su una piattaforma ARM, come la maggior parte dei dispositivi Android, con un sistema operativo proprietario che utilizza alcuni componenti di Android e FreeBSD. Per la prima volta, quel sogno diventa più reale grazie al lavoro di Skyline, il primo vero emulatore di Nintendo Switch per Android.

Lavoro di community

L’emulazione di Nintendo Switch non è una novità, anzi sta diventando un vero e proprio problema per Nintendo, che ha a che fare con giochi Switch che hanno un aspetto migliore e prestazioni migliori su PC rispetto alla propria console di gioco. In alcuni casi è anche possibile giocare agli ultimi giochi in 8K tramite l’emulatore Yuzu. Ora, il produttore giapponese potrebbe affrontare un’enorme emulazione su qualsiasi smartphone di fascia alta.

Skyline è un’applicazione per Android sviluppata prendendo alcuni elementi da Yuzu e Ryujinx, i due emulatori più avanzati su PC. Come indica XDA, i team dietro questi due emulatori hanno persino accettato di dare una mano per lo sviluppo di Skyline.

Solo alcuni giochi

L’emulatore è ancora molto giovane rispetto ai suoi due fratelli maggiori, ma promette già di far girare i giochi Sonic Mania e Celeste. Il prossimo nella lista è Super Mario Odyssey ma per altri titoli ci sono ancora grossi bug che non saranno semplici da risolvere.

Il sito XDA ha potuto provare il gioco Celeste su un OnePlus 10 Pro che esegue il gioco a 40 FPS+ con uno Snapdragon 8 Gen 1. Ci sono senza dubbio molte ottimizzazioni da implementare per migliorare le prestazioni dell’emulatore.

Resta ora da seguire l’evoluzione dell’emulatore negli anni a venire.

