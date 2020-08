Esprimi un desiderio con Wiko… e l’auricolare è servito

La notte del 10 agosto, quella “delle stelle cadenti” si avvicina. Wiko, per festeggiare la settimana in cui le meteore Perseidi solcano i cieli dell’emisfero Nord, lanciato la promozione: Esprimi un desiderio! Proprio come fin da piccoli siamo abituati a fare nella notte di San Lorenzo.

Dal oggi fino al 14 agosto è infatti possibile acquistare sull’e-store italiano di Wiko la View4 Collection in bundle con i WiShake Pocket, i nuovi auricolari wireless Bluetooth 5.0, compatibili con Android e iOS che offrono un’esperienza sonora chiara e cristallina all’interno di una pratica custodia di ricarica.

Wiko WiShake Pocket

Il primo modello disponibile è il View4. Dotato di tripla fotocamera intelligente con obiettivo ultra-grandangolare, display full screen in formato 20:9 e batteria long lasting da 5000 mAh, il flagship di Wiko è acquistabile in bundle con gli auricolari true wireless WiShake Pocket a 159,99 euro invece di 189,98.

Wiko View4

In offerta sull’e-store di Wiko c’è anche il View4 Lite. Equipaggiato di tripla fotocamera intelligente e di ampio display full screen, a cui si affianca un capiente batteria da 4000 mAh in grado di garantire fino a due giorni di autonomia con una sola carica, View4 Lite è disponibile in bundle con i WiShake Pocket al prezzo promozionale suggerito di 129,99 euro anziché 159,98.

Caratterizzati da un design compatto, leggeri come una piuma – 4 grammi ciascuno – i WiShake Pocket di Wiko hanno una batteria integrata che garantisce fino a 4 ore di autonomia con una sola carica, un basso consumo energetico e in più sono resistenti agli spruzzi d’acqua con certificazione IPX4. L’ideale per ascoltare musica in movimento.

Wiko View4 Lite

Per tutti i dettagli della promozione visitate questo link.