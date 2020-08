Arriva (con promozione) il nuovo Honor MagicBook 15

Hono spinge sul segmento dei computer con il nuovo MagicBook 15. Dopo il MagicBook 14, la famiglia di PC del produttore cinese si arricchisce con un notebook dal display ancora più full view.

Honor MagicBook 15 rafforza il suo design compatto, sottile e leggero. Per i giovani sempre in movimento e per coniugare divertimento e lavoro, il notebook vanta un’autonomia fino a 10 ore e un display FullView da 15,6 pollici che aumenta all’87% il rapporto schermo/corpo. Dotato di processore mobile AMD Ryzen 5 3500U con scheda grafica Radeon Vega 8, 8GB di RAM DDR4, un’unità di archiviazione SSD PCIe NVMe ad alte prestazioni e di Magic-Link 2.0, MagicBook 15 è un portatile potente e compatto e versatile.

L’arrivo del nuovo modello – spiega l’azienda – «rappresenta un altro passo importante per Honor rafforzando l’impegno del brand nella creazione di uno stile di vita connesso e smart. I notebook Honor favoriscono infatti una connessione intelligente tra smartphone e pc, rivoluzionando così il modo in cui i device possono interagire e collegarsi tra loro».

Prezzi, promozioni e disponibilità

Proposto a 599,90 euro, MagicBook 15 sarà disponibile su HiHonor a partire dal 13 agosto. Due le opzioni di bundle promozionali disponibili fino al 26 agosto tra cui poter scegliere: