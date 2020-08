Instagram lancia Reels, la risposta ai video di TikTok

Instagram ha annunciato una funzione chiamata Reels che consente di registrare ed editare video di 15 secondi con audio, effetti e nuovi strumenti creativi. Si tratta di un chiaro tentativo di competere con TikTok, la popolare (e controversa) piattaforma social di ByteDance.



Instagram Reels si trova all’interno del tasto videocamera di Instagram, sezione che è stata interamente riprogettata per l’occasione. I reel possono essere condivisi con i propri follower sul feed o, se il proprio account è pubblico, resi disponibili all’intera community Instagram grazie a un nuovo spazio dedicato all’interno della sezione Esplora.

Reels offre a chiunque la possibilità di diventare un creator su Instagram e raggiungere un nuovo pubblico. C’è una varietà di strumenti per l’editing, inclusa la possibilità di aggiungere audio, effetti AR, timer e conto alla rovescia.



La condivisione di reel avviene nello stesso modo in cui vengono condivisi video live o post: compaiono in uno spazio dedicato del profilo e possono essere visualizzati da tutti o, se le impostazioni della privacy sono impostate su Privato, solo dai follower.



Gli strumenti a disposizione per i reels

Audio : si può cercare una canzone dalla libreria musicale di Instagram o utilizzare un proprio audio originale. Quando si condivide un reel con l’audio originale, l’audio sarà attribuito al profilo e, se si ha un account pubblico, le persone potranno realizzare nuovi reel proprio con il vostro audio, selezionando “Usa Audio” direttamente dal tuo reel.

: si può cercare una canzone dalla libreria musicale di Instagram o utilizzare un proprio audio originale. Quando si condivide un reel con l’audio originale, l’audio sarà attribuito al profilo e, se si ha un account pubblico, le persone potranno realizzare nuovi reel proprio con il vostro audio, selezionando “Usa Audio” direttamente dal tuo reel. Effetti di Realtà Aumentata : Si può selezionare uno dei tanti effetti dalla libreria, realizzati da Instagram e da creators in tutto il mondo, per registrare più videoclip con effetti diversi.

: Si può selezionare uno dei tanti effetti dalla libreria, realizzati da Instagram e da creators in tutto il mondo, per registrare più videoclip con effetti diversi. Cronometro e conto alla rovescia : permette di impostare il timer per registrare clip a mani libere. Una volta premuto il tasto registra, apparirà un conto alla rovescia 3-2-1, che segnalerà l’inizio effettivo della registrazione per il tempo selezionato.

: permette di impostare il timer per registrare clip a mani libere. Una volta premuto il tasto registra, apparirà un conto alla rovescia 3-2-1, che segnalerà l’inizio effettivo della registrazione per il tempo selezionato. Allinea : è possibile allineare i soggetti dal video precedente prima di registrare quello successivo, questo permette di effettuare transizioni fluide, utili ad esempio per il cambio di abbigliamento o l’aggiunta di nuovi amici nel reel.

: è possibile allineare i soggetti dal video precedente prima di registrare quello successivo, questo permette di effettuare transizioni fluide, utili ad esempio per il cambio di abbigliamento o l’aggiunta di nuovi amici nel reel. Velocità: si può scegliere di accelerare o rallentare una parte del video o dell’audio selezionati, per tenere il ritmo o fare video a rallentatore.

Una volta che un reel è pronto, può essere salvato come bozza, gli si può cambiare l’immagine di copertina, esattamente come si fa quando si pubblica un video.

I reel presenti su Esplora mostrano il meglio delle tendenze su Instagram. Potrai scoprire una selezione di reel divertenti realizzati dagli utenti di Instagram in un feed verticale personalizzato per te. Se ami un reel, potrai facilmente mettere mi piace, commentarlo o condividerlo con i tuoi amici.

Alcuni reel comprariranno con un’etichetta che li mette in evidenza. Se un reel è pubblicato su Esplora, l’utente riceverà una notifica. I reel con l’etichetta rappresentano una selezione di reel pubblici scelti da Instagram.