Huawei Developer Webinar: nuove soluzioni per gli e-commerce del futuro

Si è appena concluso il Huawei Developer Webinar, l’evento in streaming in cui il produttore cinese ha svelato la propria soluzione per supportare al meglio l’esperienza e-commerce.

In questo momento storico è difficile pensare che il settore online possa fermarsi e, a dimostrazione di questo, le vendite online hanno fatto registrare un balzo in avanti da 2,39 trilioni di dollari nel 2018 a 3,46 trilioni di dollari nel 2019.



Quella presentata oggi è una soluzione inedita pensata dagli ingegneri Huawei per offrire agli sviluppatori più opportunità nel settore degli store online migliorando l’esperienza di live streaming e incrementandone le vendite.

“Ribadiamo il nostro impegno per mettere le nostre più avanzate tecnologie a servizio di tutti, dai consumatori alle aziende o imprese che possono trarne benefici per i loro business. In Huawei stiamo lavorando senza sosta per costruire un ecosistema di prodotti e servizi sempre più ricco la cui forza passa soprattutto dal lavoro sinergico e dallo scambio mutuale con tutti i nostri partner”. Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CGB Italia

“La pandemia ci ha costretto, come consumatori, a cambiare i nostri comportamenti d’acquisto per rispettare le restrizioni e le misure di lockdown. La domanda online è cresciuta molto per diverse categorie di prodotto. Il digitale è diventato il core business per moltissime aziende”, ha dichiarato Roosevelt Nascimento, Head of Product and Business Intelligence di Dafiti, uno dei partner intervenuti durante l’evento.

Grazie al kit di virtualizzazione, si potrà passare facilmente da una telecamera all’altra semplicemente cliccando sul telefono durante una live in modo da permettere all’utente di guardare il prodotto da diverse angolazioni. Non solo, grazie alle funzionalità AR e la diffusione delle connessioni di ultima generazione 5G, i prodotti saranno visualizzati in modo ancora più chiaro.

Huawei ha anche svelato “Pilot Collaboration Program”, un programma creato per supportare gli sviluppatori a realizzare live streaming più avanzati. Huawei finanzierà cinque partner globali con l’intento di espanderne la diffusione.

L’evento è dimostrazione dell’impegno di Huawei nella creazione di un ecosistema che consenta agli sviluppatori di sbloccare nuove opportunità e permettere ai consumatori e agli utenti di AppGallery di accedere e vivere esperienze uniche e ancora più innovative.