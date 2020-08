Volantino Unieuro: c’è il Fuoritutto con sconti fino al 60%

Saldi di fine stagione anticipati! Unieuro lancia il suo volantino “Vamos” un vero e proprio Fuori Tutto con sconti che, per alcuni articoli, arrivano anche al 60%.

L’offerta è valida fino al 16 agosto e comprende circa 300 prodotti, molti dei quali (se superano il prezzo di 49 euro) sono previsti in consegna gratuita.

Il volantino Unieuro prevede un mare magnum di prodotti, con molti smartphone proposti con 30% di sconto, ma ci sono anche smartwatch, accessori, elettrodomestici, tablet, fotocamere, action cam e molto altro.

Non mancano neppure i tablet, le macchine domestiche per fare il caffé e i condizionatori.

Qualche esempio: lo smartphone Galaxy A51 di Samsung è scontato del 29% a 268 euro invece di 379 euro; meno 30% anche per la lavatrice Candy CSS4; meno 27% per il monitor HP 27f 68,6 cm (27″) 1.920 x 1.080 pixel FullHD offerto a 149 euro invece di 199 euro. Meno 43% anche per il robot aspirapolvere iRobot Roomba 980 che costa 449 euro invece di 779 euro.

Insomma, basta scorrere le tante pagine di promozione per trovare un prodotto che si pensava di acquistare, riuscendolo a portarlo a casa a un prezzo davvero speciale.

Unieuro, oltre alla consegna gratuita di molti prodotti, assicura al cliente la possibilità di ordinarlo online e di ritirarlo, sempre gratuitamente, nel punto vendita più vicino.

Potete consultare le offerte del Fuori Tutto “Vamos” a questa pagina.