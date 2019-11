EZVIZ: prodotti per la casa, la sicurezza e il tempo libero

Il mondo della sicurezza domestica ha ricevuto un grandissima spinta negli ultimi anni. Se prima esistevano solamente kit di sorveglianza estremamente invadenti, ad oggi esistono soluzioni più “soft” per le abitazioni domestiche come gli appartamenti.

Tra i vari produttori che si sono fatti valere, EZVIZ è uno di questi. Il ventaglio di prodotti è ampio: telecamere Wi-Fi, telecamere a batteria, casa intelligente e sicurezza. Tutti i prodotti Ezviz sono distribuiti nel nostro Paese da HINNOVATION BY NITAL.

Tutto viene gestito da “App your Life”, un’unica App gratuita per gestire per i dispositivi EZVIZ e non da meno, viene assicurata la compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa.

Scopriamo insieme tutti i prodotti EZVIZ!



Telecamere Wi-Fi

C3W 720 (Husky Air): telecamera per esterno con luce Stroboscopica e funzione difesa attiva

C2C 1080 (Mini O 180): Offre una visione panoramica di un intero ambiente

C2C 720 (Mini O): Vedere, parlare, ascoltare: la comunicazione è senza barriere

CT6C (C6T): L’occhio mobile della vostra casa

C6C (ex360): Telecamera rotante motorizzata Wi-Fi

C6P (Mini Pano): La prima telecamera Ezviz da interni con funzione panorama 360°

C6T RF Edition: Telecamera WiFi Motorizzata con centrale di allarme integrata, contatto magnetico e telecomando.

C1C: La super visione notturna del C1C protegge ogni angolo

C3W Color Night Vision: Con visione notturna anche a colori

Telecamere a batteria

C3A: Telecamera a Batteria da Interno ed Esterno. Senza fili, senza pensieri.

Base 4G WLB: associa la tua C3A con la base WLB per estenderne la durata delle batterie e per aumentarne le funzionalità.

Casa Intelligente

T31: La presa intelligente per accendere e spegnere i tuoi dispositivi da remoto

DP1: guarda chi c’è alla porta sul tuo Smartphone o sullo Schermo Touch Screen

DB1: DB1 è molto più di un campanello: ti avverte appena qualcuno si avvicina alla tua porta giorno e notte, e ti videochiama ovunque tu sia.

Sicurezza

C6T RF Edition: telecamera Wifi motorizzata con centrale di allarme integrata, contatto magnetico e telecomando

T10: Sensore anti-allargamento

T9: Sirena da Interno

T6: Sensore porta/finestra

K2: Telecomando per kit A1

A1 Kit: Sistema wireless che avverte in tempo reale

T1: Sensore di movimento

Networking e Storage

Vault Live: Lo spazio di memorizzazione che ti serve, la tranquillità che desideri

Vault Plus: Spazio di memorizzazione da 2TB e una connessione forte e stabile

W3: Dual-Band Gigabit Wireless Router, pensato per lo smart home e lo streaming video

Action Camera

S2: La sicurezza in strada non è mai stata così emozionante