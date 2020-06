Facebook: arriva la modalità dark sull’app

Dopo aver offerto la possibilità di oscurare la nuova versione desktop e l’app Messenger, Facebook ha iniziato a distribuire la modalità scura sulla sua versione mobile.

A inizio anno, proprio la dark mode aveva fatto il suo debutto sull’app Facebook Lite senza però arrivare su tutti gli smartphone.

Stando a quanto segnalato dal sito SocialMediaToday, diversi utenti hanno visto apparire la “Dark Mode” sui loro account Facebook nei giorni scorsi. Il social network ha confermato l’implementazione per “un numero limitato di utenti in tutto il mondo in questo momento”. Il sito Mac9to5 lo aveva scoperto alcune settimane fa e aveva pubblicato vari screenshot per la versione iOS così come quella Android è stata ripresa dal blog Google9to5.

Per attivare la dark mode è necessario accedere alle impostazioni dell’applicazione Facebook passando per il menu delle impostazioni e della privacy. Ovviamente bisogna prima assicurasi di aver effettuato l’ultimo aggiornamento.

L’app di Facebook si unisce così ad altre app come WhatsApp o Instagram che si sono già messe al passo con i tempi.