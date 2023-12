Fastweb vuole comprare Vodafone Italia e le trattative sarebbero molto avanzate

Nell’apparente calma piatta degli ultimi giorni starebbe bollendo in pentola qualcosa di molto grande.

Fastweb starebbe comprando Vodafone.

L’indiscrezione, o meglio la bomba, è stata riportata da Bloomberg e non ha stranamente avuto una grandissima eco. Eppure le due parti avrebbero già firmato un accordo di Non Disclosure Agreement, così che Fastweb possa avere accesso alle carte riservate dell’operatore anglossassone e preparare l’offerta definitiva.

L’interesse del gestore che fa capo alla svizzera Swisscom sarebbe legato soprattutto all’infrastruttura di Vodafone Italia, che gli permetterebbe di diventare un operatore integrato su fisso e mobile e di lanciare la sfida a Telecom Italia, proprio in un momento particolarmente delicato per quest’ultima.

Vodafone è da tempo un boccone ambito: già lo scorso anno era stata oggetto di un’offerta presentata da Iliad, che aveva messo sul piatto 11,25 miliardi di euro. Offerta però rifiutata.

Ora i tempi sono cambiati e la situazione sembra matura per una svolta clamorosa. Se davvero l’operazione dovesse andare in porto, il volto del mercato della telefonia mobile italiano ne uscirebbe nuovamente sconvolto, così come gli equilibri attuali.