Festa della mamma: un’idea regalo per un ricordo personalizzato

La Festa della Mamma si avvicina. Avete già pensato a un regalo per il 9 maggio? Per le madri di oggi instancabili, multitasking e sempre in corsa, non c’è niente di meglio di un regalo utile che le faccia sentire speciali per 365 giorni l’anno.

E se siete a corto di idee, noi ve ne consigliamo una, naturalmente tecnologica: un regalo su misura, scegliendo l’articolo più adatto a lei da personalizzare con foto, collage e decorazioni di ogni tipo. È la proposta di Vistaprint, azienda leader nella stampa di prodotti personalizzati e nella fornitura di servizi grafici.



A volte, una colazione a letto è quello che serve per ricaricare le batterie e perché non sorprenderle con una tazza di caffè o tè sul quale imprimere un dolce ricordo che vi unisce, come una foto o un disegno a vostra scelta?

Oppure un personalissimo canvas con uno scatto delle vacanze o con un’immgine del passato.

L’idea, insomma, è quella di trasformare un momento o un ricordo preferito e condividerlo, imprimendolo un un oggetto capace di durare a lungo, meglio ancora se di utilizzo quotidiano.



Se poi siete indecisi su quale foto scegliere, Vistaprint vi offre la possibilità di realizzare un libro fotografico personalizzato, da riempire con i momenti che raccontano l’amore per la madre.