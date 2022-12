Filtra la gamma dei Google Pixel fino al 2025: ed è una bomba!

I prodotti di Google raccolgono sempre un grande interesse e sono per questo oggetto di numerose anticipazioni da parte di blogger e leaker: un fatto che, in passato, ha spinto la stessa Google a preannunciare i modelli in arrivo così da non farli diventare eccessivo oggetto di speculazione.

Ma ora, i leaker hanno deciso di alzare l’asticella e hanno riportato una massiccia fuga di notizie sulla timeline di uscita dei prodotti di Google da qui al 2025. Vediamo quello che Big G avrebbe in serbo per i consumatori.

L’anno prossimo, Pixel 7a (nome in codice “lynx”) e Pixel Fold (nome in codice “felix”) verranno lanciati poco dopo l’I/O di Google, cioé fra aprile e maggio, il che significa che, con molta probabilità, i prodotti saranno presentati alla conferenza annuale degli sviluppatori.

Con riguardo allo smartphone pieghevole, invece, nonostante questo modello sia stato chiamato Pixel Notepad in passato, sembra che l’azienda abbia optato in modo definitivo per il nome Pixel Fold.

Ancora: il Pixel 7a, negli Stati Uniti, avrà lo stesso prezzo del Pixel 6a, cioé 449 dollari. C’è da attendersi che il prossimo modello sarà dotato del supporto per la ricarica wireless e di uno schermo con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il Pixel Fold, invece, dovrebbe costare 1.799 dollari.

In arrivo nel 2023 anche Pixel 8, che sarà leggermente più piccolo di Pixel 7, mentre il modello 8 Pro manterrà le stesse dimensioni dello schermo del 7 Pro. Entrambi saranno alimentati da un nuovo chipset, probabilmente commercializzato come Tensor G3. I due modelli Pixel 8 non avranno molte differenze rispetto ai predecessori.

Il 2024 di Google

Nel 2024, c’è un piano per portare il Pixel 8a sul mercato, che però potrebbe essere scartato a favore di una cadenza di lancio biennale per la serie Pixel “a”, a seconda del successo che otterranno le vendite del Pixel 7a. Se Pixel 8a verrà lanciato, dovrebbe costare 499 dollari, 50 in più rispetto al suo predecessore. La serie Pixel 9 sarà composta da tre modelli: Pixel 9 (che dovrebbe mantenere le dimensioni più piccole di Pixel 8), Pixel 9 Pro (con dimensioni dello schermo di circa 6,7″) e, infine, un terzo modello con le caratteristiche del Pro ma con display da 6,3″.

Sembra dunque che Google abbia scelto di percorrere la strada già intrapresa da Apple con iPhone Pro e Pro Max. Ovviamente tutti e tre questi dispositivi saranno dotati di un nuovo SoC, il Tensor G4. Ci sarà anche un nuovo pieghevole nel 2024, ma di lui si sa ancora poco. Google dovrà prima capire come sarà accolto Pixel Fold.

… e nel 2025

Per il 2025 Google potrebbe andare in direzioni diverse a seconda del successo (o meno) della sua strategia per il 2023 e il 2024. Big G vorrebbe realizzare anche un pieghevole in stile flip, che potrebbe essere lanciato nell’autunno del 2025 insieme ai tre pixel flagship (ce ne saranno ancora tre come nel 2024). Se il flip phone non diverrà realtà, vedremo allora quattro Pixel tradizionali, con un modello base e un modello Pro, entrambi con due dimensioni di schermo.

Secondo quanto riferito dai leaker che hanno riportato questa notizia, le informazioni provengono da una fonte affidabile e sono state controllate accuratamente.

Trattandosi di progetti a medio-lungo termine, tuttavia, le previsioni possono subire cambiamenti, modifiche e aggiunte.

