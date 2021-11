Finite le scorte del Pixel 5: addio allo smartphone di Google

Dopo aver annunciato la cessata produzione del modello Pixel 5, Google ha dichiarato di avere ufficialmente finito le scorte in vendita. Appena ad un anno dal rilascio, lo smartphone non può più essere acquistato nei negozi.

Già al lancio del Pixel 5a durante l’estate, Google aveva spiegato che “secondo le nostre previsioni, ci aspettiamo che i Google Store negli USA esauriranno i Pixel 4a 5G e Pixel 5 nelle prossime settimane“. Lo smartphone è intesto come sostituto del modello non più disponibile, ma purtroppo non sarà disponibile in Italia.

Un elemento che sicuramente ha contribuito a quest’addio è la crisi dei semiconduttori, congiunta al lancio di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Si tratta nello specifico del processore Snapdragon 765G a scarseggiare: per questo motivo il Pixel 4a, che impiega lo Snapdragon 730G, è ancora in vendita.

Insomma, chi desidera uno smartphone targato Google non può fare altro che scegliere fra il Pixel 4a, il Pixel 5a e i nuovi Pixel 6 e 6 Pro, di cui vi abbiamo già parlato più volte.