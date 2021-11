Google vuole lanciare un chip creato in casa ogni anno per i suoi smartphone

Con “Tensor”, Google ha assaporato le gioie della progettazione e del lancio di un Soc…fatto in casa con conseguenti vantaggi rispetto ai suoi top di gamma. Apprendiamo quindi che l’azienda è già a lavoro su un SoC di seconda generazione per il futuro Pixel 7.

Sbirciando nel codice delle applicazioni incluse nell’attuale Pixel 6, il team di 9to5Google ha scoperto un nuovo prodotto legato alla gamma Pixel, indicato con il nome in codice “Cloudripper”. Quest’ultimo non designerebbe il Pixel 7 o 7 Pro ma si riferirebbe piuttosto a “una scheda base o una scheda di sviluppo avente hardware in comune con i due telefoni”, riferisce il sito specializzato.

Già in passato Google aveva utilizzato un nome in codice simile (“Slider”) per nominare del materiale relativo a Pixel 6 e 6 Pro. E’ facile quindi che l’azienda adotti lo stesso schema per i suoi prossimi smartphone.

In questo caso, “Cloudripper” sarebbe infatti collegato a un nuovo chip Tensor designato per il momento dal numero di modello “GS201”. Come promemoria, il SoC Google Tensor per Pixel 6 si chiama “GS101”. Come Apple con i chip AXX Bionic per iPhone, Google potrebbe quindi lanciare ogni anno un nuovo processore Tensor per accompagnare i suoi nuovi modelli.