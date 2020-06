Fortnite: come vedere Inception stasera alle 23.00

Che Fortnite sia più di un semplice gioco si era capito da tempo. Epic Games, sviluppatore del titolo, ha lavorato molto in questi ultimi due anni per trasformarlo in una vera e propria community sociale, dove non mancano momenti di aggregazione e cooperazione. Tutti esperimenti perfettamente riusciti visto che gli utenti hanno potuto assistere a dei veri e propri concerti “in Game” . In passato, ad esempio, ha ottenuto un grande successo il concerto del rapper Travis Scott, che ha incollato davanti allo schermo più di 12 milioni di persone, ma hanno suonato anche Dipo, Steve Aoki, Dillon Francis e deadmau5. Ovviamente la modalità di fruizione del concerto è innovativa e non statica. Non si tratta di un semplice evento streaming di un filmato, ma un concerto interattivo dove i giocatori possono muoversi all’interno di una mappa di gioco rivisitata, mentre un gigantesco avatar si muove e diffonde la musica.

Il cinema con Cristhoper Nolam

L’evento che andrà in scena stasera alle ore 23.00 ora italiana è però destinato a cambiare l’intrattenimento così come lo conosciamo. I giocatori potranno infatti collegarsi per vedere un film. E non si tratta di di un film qualsiasi ma del capolavoro di Christopher Nolan: Inception. Per vederlo basterà selezionare la modalità Party Royal e dirigersi (qui sotto trovate la mappa) nella zona del grande schermo.

Dal centro della città dirigetevi verso est, dove indica la freccia.

Una rivoluzione epocale visto che per la prima volta all’in terno di un gioco sarà possibile guardare un film. Un vero e proprio segno dei tempi con una contaminazione totale di generi. Musica, immagini e gioco si fondono insieme per dare vita a un’esperienza completamente nuova e impensabile fino a qualche anno fa.

L’evento testimonia anche l’impatto devastante di questo gioco (ma ormai non è più solo un gioco) capace di coinvolgere milioni di persone in tutto il mondo. Del resto Fortnite è stato capace di coinvolgere colossi del calibro di Disney (e rendendo disponibili personaggi, armi e astronavi a tema Star Wars) e DC Comics, con l’introduzione dei costumi dei supereroi più amati come ad esempio Deadpool e Aquaman.

Insomma, ora sono le aziende e i personaggi dello spettacolo a fare la fila per entrare in Fortnite, che garantisce un eco mediatico senza precedenti sulla stampa (non siamo qui a parlarne?) ma anche un pubblico sterminato, visto che più di 350 milioni di persone in tutto il mondo sono iscritte al gioco di Epic.