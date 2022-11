Foto Google Pixel 7: secondo DXOMARK è il migliore nella sua fascia di prezzo

Abbiamo apprezzato il reparto fotografico del Google Pixel 7 lanciato ad un prezzo di 649 euro. Una scoperta condivisa dal laboratorio DXOMARK che di recente ha pubblicato le sue conclusioni sulla resa fotografica di questo smartphone.

Risultato: Google Pixel 7 occupa il primo posto al DXOMARK nel suo segmento. Il telefono ottiene infatti il ​​punteggio di 140. Per fare un confronto, nella classifica generale (tutte le fasce di prezzo messe insieme), Huawei Mate 50 Pro è il leader con un punteggio di 149 ed è secondo solo dal Google Pixel 7 Pro che ottiene 147 punti.

Il verdetto di Dxomark su Google 7

Il classico Pixel 7 sarà in decima posizione quando il laboratorio pubblicherà i risultati sul proprio sito. Con un punteggio complessivo di 140, Google Pixel 7 ha fornito eccellenti prestazioni della fotocamera per il suo segmento, superando il suo predecessore Google Pixel 6. In effetti, Pixel 7 si è rivelato un buon dispositivo per scattare foto e video con amici e familiari, avvicinandosi al punteggio massimo nello scenario di utilizzo Amici e famiglia.

La fotocamera si è comportata particolarmente bene nella fotografia di ritratto, offrendo belle tonalità della pelle, buon contrasto, esposizione e messa a fuoco automatica accurate e un’ampia gamma dinamica nella maggior parte delle condizioni testate. Il dispositivo ha funzionato bene anche nei video, dove ha mostrato un’efficace stabilizzazione video indipendentemente dal fatto che il dispositivo fosse utilizzato in movimento o meno.

DXOMARK afferma inoltre che Pixel 7 riesce a offrire un’esperienza fotografica simile al più costoso Pixel 7 Pro, “tranne che per i casi di utilizzo di zoom e primi piani”. Per lo zoom, bisogna infatti ricordare che il modello non Pro non dispone di un teleobiettivo. Per il secondo punto, il laboratorio specializzato evoca una differenza di design sull’ultra grandangolare che non gli consente di effettuare gli stessi scatti in macro.

Lo smartphone brilla anche nella parte dello schermo con un punteggio di 140 (1° nel suo segmento). Con risultati di 123 e 98, invece, si posiziona rispettivamente al 10° e 17° posto tra gli smartphone nella stessa fascia di prezzo su audio e batteria.