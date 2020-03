DxOMark ha appena incoronato Huawei P40 Pro come nuovo re della fotografia sia per la sua fotocamera posteriore sia per gli obiettivi anteriori dedicati ai selfie.



Il punteggio complessivo è di quelli da primato: pensate che, in precedenza, i sei telefoni più votati avevano totalizzato un punteggio nella gamma di 124-121. Il P40 Pro ha totalizzato 128 punti.

La fotocamera posteriore

La fotocamera posteriore fa segnare uno score di 140. Anche leggendo i singoli test, il dispositivo di Huawei sembra primeggiare nella maggior parte delle categorie.



Gli sforzi di Huawei per costruire la migliore fotocamera con zoom sembrano aver pagato: il telefono utilizza la fotocamera principale fino a 2x, una combinazione della camera principale e del tele per scatti da 2x a 5x (con l’aiuto dell’AI) e il solo modulo periscopio da 5x in su. Il risultato è un’immagine di grande qualità con qualsiasi tipologia di zoom.

Huawei P40 Pro ha anche fatto segnare uno score di 105 nel test di registrazione video. In ogni test video, la fotocamera si è qualificata come la migliore o tra le migliori del panorama degli smartphone in circolazione. L’autofocus è eccellente durante la registrazione video ed è risultato leader della categoria.

La selfie cam di Huawei P40 Pro

Anche la fotocamera selfie detiene un netto vantaggio sulla concorrenza grazie a un punteggio di 103. L’ampio foro presente sul pannello frontale non sarà certo la migliore soluzione estetica e di design, ma le informazioni sulla profondità fornite dal sensore IR rendono il bokeh “particolarmente convincente”.

Ovviamente, il miglioramento più grande è apportato dall’aggiunta dell’autofocus: la maggior parte delle fotocamere anteriori ha obiettivi con messa a fuoco fissa, anche sui flgship. Non siamo alla perfezione, dice il popolare sito di fotografia, poiché il telefono sembra non gestire al meglio l’utilizzo dei selfie stick (che allontanano il viso dall’inquadratura).



Con un punteggio di 95, la fotocamera selfie è comunque la più performante anche nel campo dei video selfie, non solo per le foto. Non offre la migliore qualità video al buio, ma nella maggior parte delle altre categorie eccelle rispetto alla concorrenza.



Per maggiori dettagli, potete leggere la recensione di DxOMark sulla fotocamera posteriore e sulla fotocamera anteriore di Huawei P40.