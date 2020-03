5 idee a portata di app per movimentare la quarantena

Le app in quarantena ci salveranno, anzi ci movimenteranno le giornate. Sono tante le idee a portata di smartphone per passare il tempo soli o in compagnia dei propri cari, anche se a casa e a distanza. Dall’aperitivo virtuale al regalo di compleanno con consegna a domicilio, passando per giochi di società, visite ai musei e persino concerti in streaming. Vediamo la nostra top five.

1 Aperitivi e cene in videochat

Aperitivi e cene insieme, ma a distana: si può. Anzi è un must ai tempi del Coronavirus. Da WhatsApp a HouseParty, passando per Messenger e Zoom, si sono moltiplicate le app in quarantena per organizzarli. Come dal vivo, si sentono amici e parenti, si sceglie il giorno e l’ora. All’avvicinarsi dell’appuntamento per l’aperitivo, si tira fuori una bottiglia di birra e di vino, ci si piazza davanti a smartphone, tablet o Pc e accede all’app prescelta. Un tap e via con il cin cin con gli amici. Stessa cosa vale per la cena o il brunch del weekend. Qui, però, si può anche scegliere il menù comune da cucinare ognuno a casa proprio o la pizza a domicilio.

2 Drink e vino a domicilio

Non solo la spesa. Online si possono ordinare anche birre, cocktail, bottiglie di vino e in totale sicurezza farsele recapitare a casa. Per farlo, non mancano indirizzi di fiducia che si sono organizzati per non farci mancare i nostri drink preferiti. Oppure, due su tutti, Tannico e Winelivery, risorse più che mai preziose ai tempi della quarantena.

3 Giochi di società a distanza

Sì, è possibile partecipare a un gioco di società pur stando lontani. Come? Tutti i partecipanti dovranno avere una connessione, un’app per avviare una videochiamata e lo stesso gioco a casa propria. Basterà così spostare anche le altre pedine, in base ai movimenti dei partecipanti. Altrimenti una persona inquadra il gioco dall’alto e gli altri utilizzeranno, eventualmente, se previsti, dei dadi per fare le proprie mosse. Certo, non si potrà giocare a Risiko, a Cluedo o a carte. Ma sarà divertente sfidarsi a Taboo, “Nome, cose, città” e Monopoli.

4 Regali di compleanno a casa

Alla nonna, mamma, al papà, all’amico che compie gli anni, alla zia alla ricerca di nuovi hobby, scegliete di regalare un libro, un film, un kit per realizzare candele, un manuale di cucina e soprattutto un accessorio tecnolico. Proprio oggi ha aperto il Huawei Store online con un mare di sconti e promozioni interessanti. Da spedire direttamente a casa dei vostri cari nel momento in cui si procede con l’ordine online.

5 Musei e concerti online

Avevamo già visto una bella serie di visite virtuali ai musei più belli d’Italia e del mondo. L’idea, apprezzatissima e cliccatissima, adesso sta conquistando anche altre sedi e strutture di intrattenimento di un certo livello culture. Un esempio? L’orchestra filarmonica di Berlino ha messo a disposizione gratis, per un mese, la sua digital concert hall, fonte inesauribile di concerti meravigliosi. Per assistervi basta selezionare il link dedicato, riscattare il voucher e accedere alle risorse entro stasera 31 marzo.