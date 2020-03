Realme 6, 6i e C3: un tris di smartphone per tutte le tasche

Il produttore cinese, settimo nella classifica mondiale del settore con una quota del 2,7%, lancia un tris di smartphone dai prezzi concorrenziali e caratterizzati da specifiche tecniche interessanti: parliamo dei nuovi Realme 6, Realme 6i e Realme C3. Si parte dai 159,99 euro di quest’ultimo per arrivare a sfiorare i 300 della versione più corazzata del primo. Vediamoli in dettaglio.

Realme 6

Realizzato intorno a un display da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e protetto da Gorilla Glass 3, è spinto dal processore MediaTek Helio G90T, cui si affiancano differenti tagli di memoria nelle configurazione 4+64GB (in vendita a 229,90 euro), 4+128GB (269,90 euro) e 8+128GB (299,90 euro).

Il reparto imaging è in evidenza grazie alla presenza dell’ultra-clear quad-camera. Il sistema si compone di una fotocamera principale da 64 Megapixel, una grandangolare da 8 Megapixel, un obiettivo macro (da 2 Megapixel per scatti fino a una distanza minima di 4 cm dal soggetto inquadrato) e uno per i ritratti in bianco e nero (2 Megapixel).

Completano le caratteristiche la batteria da 4.300 mAh, il sistema di ricarica rapida Flash Charge da 30W (per il 55% di ricarica in un’ora, promette il produttore) e la connettività Nfc. Sarà disponibile nei colori Comet White e Comet Blue a partire dal 7 aprile su Amazon e sullo store di Realme.

Realme 6i

È il prodotto intermedio del trio. Dispone di anch’esso di quattro fotocamere ma di caratura inferiore. L’ottica principale si avvale comunque di un sensore d’immagine di tutto rispetto, visti i suoi 48 Megapixel di risoluzione e la stabilizzazione video elettronica UIS. Il reparto fotografico anche in questo caso, come nel Realme 6, è corredato da altre tre ottiche: ultrawide (8 Mp), macro (2 Mp) e per ritratti b&w (2 Mp).

Fra le altre caratteristiche hardware: display HD+ da 6,5 pollici, sezione radio dual Sim in grado di accogliere due Sim e la scheda microSD nello stesso tempo, una batteria da 5.000 mAh con caricatore a 18W e funzionalità di reverse charging. Il chip di elaborazione è il MediaTek Helio G80, octa core a 2 GHz di frequenza, che offre un boost di prestazioni superiore del 10% rispetto alla precedente generazione. Anche Realme 6i sarà disponibile, nei colori Green Tea e White Milk, su Amazon e il Realme online shop al prezzo di 199,90 euro nella configurazione di memoria 4+128GB.

Realme C3

Veniamo ora allo smartphone d’ingresso della gamma. Anche Realme C3 ha un display da 6,5 pollici HD+ in grado di consentire una buona esperienza multimediale e gaming. È spinto dalla Cpu MediaTek Helio G70 octa core a 2 GHz, che lavora in abbinamento a 3 GB di Ram e 64 GB di storage. Tripla in questo caso la fotocamera. Oltre alle foto realizzate dalla camera principale con sensore da 12 Megapixel, rende infatti possibile lo scatto in modalità ritratto e macro. Sul fronte è invece presente una selfie cam da 5 Megapixel.

La carta di identità di questo smartphone si completa con la batteria da 5.000 mAh con funzione di reverse charging (per caricare grazie allo smartphone accessori e dispositivi Usb). Presto in vendita a 159,90 euro, nei colori Blazing Red e Frozen Blue, su Amazon e Realme.com