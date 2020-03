Honor 30S ufficiale con Kirin 820, 5G e ricarica rapida a 40W

Honor ha annunciato Honor 30S, un nuovo smartphone di fascia media che per primo debutta con il processore Kirin 820 dell’azienda.

Realizzato in metallo/vetro, include cornici piuttosto sottili, un display piatto e una goccia in cui è inserita la fotocamera anteriore. Non troviamo un display curvo e neanche lo scanner d’impronte digitali sotto il pannello che invece è stato posizionato lateralmente vicino ai pulsanti del volume e agisce anche da tasto di accensione/blocco. Non manca invece un jack per le cuffie da 3,5 mm e quattro fotocamere sul retro alloccate in un blocco unico.

Honor 30S viene fornito con un display Full-HD+ da 6,5 pollici, processore Kirin 820 abilitato alle connessioni 5G, 8 GB di Ram LPDDR4X e 128/ 256 GB di spazio di archiviazione. All’interno sono presenti due slot per schede SIM mentre Android 10 è il sistema operativo.

Gallery











Il reparto fotografico vede a capo una fotocamera da 64 Megapixel con apertura f /1.8 e in un supporto una fotocamera ultra-wide da 8 Megapixel (campo visivo di 120 gradi, apertura f/2.4) e un teleobiettivo da 8 Megapixel (apertura f/2.4, zoom ottico 3x). L’ultima fotocamera posizionata sul retro del dispositivo è una fotocamera macro da 4 cm da 2 Megapixel (apertura f/2.4).

Il telefono misura 162,31 x 75 x 8,58 mm, pesa 190 grammi ed offre una batteria da 4.000 mAh come ricarica rapida da 40W. È disponibile nelle varianti di colore nero, verde, blu e gradiente.

Prezzi e disponibilità

Honor 30S arriverà in Cina il prossimo 7 Aprile ad un prezzo al cambio di circa 320€ per la versione 128GB e di 350€ per la versione 256GB. Nessuna notizia ufficiale per il mercato europeo.