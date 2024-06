G-Shock lancia il nuovo G-Squad GBD-300: un orologio sportivo semplice ma efficace

Rinomato per i suoi orologi ultraresistenti, il marchio G-Shock del produttore giapponese Casio ha esteso la sua gamma anche agli orologi connessi. Negli ultimi anni, la serie G-Squad si è arricchita di modelli robusti, con un design che non ha nulla da invidiare agli orologi da trail più resistenti come il Garmin Instinct 2.

Caratteristiche del Nuovo G-Shock G-Squad GBD-300

Questa settimana, G-Shock ha svelato il nuovo modello di orologio sportivo G-Squad GBD-300. Presentato come un orologio dedicato alla corsa, il GBD-300 offre diverse funzionalità come la visualizzazione del carico di allenamento settimanale, il tempo e il ritmo per chilometro, un contapassi per la distanza e la trasmissione dei dati di allenamento allo smartphone tramite l’app G-Shock Move.

Limiti Tecnici: Assenza di Sensore Cardio e GPS Integrato

Nonostante le sue promesse, il G-Shock G-Squad GBD-300 è piuttosto semplice nel design. È dotato di uno schermo MIP transflettivo monocromatico ma non offre funzionalità di mappatura. Per misurare la distanza in tempo reale, l’orologio non dispone di un chip GPS e richiede l’utilizzo del GPS dello smartphone collegato. Inoltre, il GBD-300 non è dotato di un sensore ottico della frequenza cardiaca, rendendo necessario l’uso di una cintura cardio collegata allo smartphone per monitorare le zone di sforzo.

Resistenza e Autonomia

Il G-Shock G-Squad GBD-300 è progettato per resistere all’acqua fino a una profondità di 200 metri. È più sottile rispetto ad altri modelli del marchio, con dimensioni di 48,9 x 47,4 x 14,9 mm. Casio promette una durata della batteria fino a due anni grazie alla batteria CR2032, una caratteristica che lo rende particolarmente adatto per chi cerca un orologio a bassa manutenzione.

Prezzo e Disponibilità del G-Shock G-Squad GBD-300

Inizialmente, il G-Shock G-Squad GBD-300 sarà disponibile solo in Giappone nei colori nero, bianco o giallo, al prezzo di 25.300 yen, equivalenti a circa 148 euro tasse escluse. Al momento, non è ancora noto il prezzo e la disponibilità per il mercato italiano.