Le Galaxy Buds Plus si mostrano in nuove immagini

Samsung lancerà la serie di smartphone Samsung Galaxy S20 e la seconda generazione del suo smartphone pieghevole soprannominato Samsung Galaxy Z Flip durante l’evento Galaxy Unpacked che si terrà il 12 febbraio.

Accanto a questi smartphone, tuttavia, il colosso coreano potrebbe svelare anche la seconda generazione dei suoi auricolari true wireless Galaxy Buds Plus che solo oggi sono apparsi in rete sotto forma di rendering e le loro varianti di colore.







Come visto nei render, il Samsung Galaxy Buds Plus arriverà in tre varianti di colore: nero, bianco e azzurro. Per quanto riguarda il design, non dovremmo aspettarci molti cambiamenti così come la custodia di ricarica per gli auricolari.

Il fattore di differenziazione è da ricercare nella nuova variante di colore blu e dei pulsanti fisici che possiamo individuare sotto l’indicatore LED. Inoltre, le Galaxy Buds Plus supporterebbero la ricarica wireless e la ricarica tramite una porta USB di tipo C. Non è invece prevista la cancellazione attiva del rumore che sta riscuotendo successo sui rivali Apple AirPods Pro.