Galaxy Buds2: tre microfoni per auricolare, ANC attiva e ricarica wireless

Nel corso della presentazione odierna, che ha visto Samsung lanciare i suoi nuovi smartphone foldable, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Fold Flip 3, il produttore sudcoreano ha presentato anche le nuove cuffie true wireless Galaxy Buds2.



Si tratta del più evoluto modello in gamma, che unisce a Galaxy Buds Live e Galaxy Buds Pro, con cancellazione attiva del rumore.

Galaxy Buds2 sono dotate di Bluetooth 5.2, offrono una finitura lucida, il supporto per la cancellazione attiva del rumore con la presenza della modalità ambientale, tre microfoni per auricolare, il supporto per la ricarica Qi per la custodia e certificazione IPX7 per resistere all’acqua.

La durata della batteria dichiarata è di 5 ore con ANC attiva e 8 ore con ANC disattivata a cui bisogna aggiungere le circa 13 ore del case (con ANC) o 20 ore senza ANC. Ogni auricolare integra una batteria da 61 mAh mentre la capacità del case è di 472 mAh.

Caricando Galaxt Buds2 per soli 5 minuti darà la possibilità di ricavare un’autonomia di 55 minuti. Ogni Buds ha due driver, un “woofer” da 11 mm e un “tweeter” da 6,5 mm.

Galaxy Buds2 sono gli auricolari di Samsung più piccoli e leggeri di sempre: per una migliore vestibilità, Samsung ha sviluppato il test “Earbud fit” all’interno dell’app Galaxy Wearable.

Gli auricolari sono disponibili in quattro colori – Graphite, White, Olive e Lavender – e saranno disponibili al prezzo di 149 euro.