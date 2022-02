Galaxy S22 Ultra: le immagini di Evan Blass confermano molte funzionalità attese

Di rado Samsung è riuscita a mantenere la segretezza su uno smartphone in arrivo e la nuova serie Galaxy S22 non fa eccezione. Di recente, la filiale italiana del brand ha fatto trapelare per errore alcune immagini ufficiali previste per le prossime campagne pubblicitarie.

L’immancabile Evan Blass (evleaks) non si è fatto sfuggire l’occasione reperendo tantissime immagini, buona parte delle quali riguarda nello specifico il Samsung Galaxy S22 Ultra.

Confermati molti dettagli. Uno su tutti non sorprende la presenza dell’S Pen da utilizzare sul display per avviare varie funzioni legate alle note. Resterà da vedere se c’è davvero un alloggio dedicato sullo smartphone per riporre lo stilo.

Ricarica rapida da 45W

Un’immagine mostra anche che il Samsung Galaxy S22 Ultra supporterà la ricarica rapida fino a 45W. Una buona notizia di per sé, poiché va ricordato che il suo predecessore, il Galaxy S21 Ultra, si accontentava di una potenza di 25W. Tuttavia, non ci sarà l’alimentatore nella confezione.

Le dimensioni

Un’immagine mette in evidenza sia il display AMOLED da 6,8 pollici, QHD+ e 120Hz che le dimensioni dell’S22 Ultra: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm.

Le fotocamere

Infine, anche la configurazione della foto è svelata particolarmente bene in una delle immagini.

Anche qui si tratta di confermare un buon numero di indiscrezioni già esistenti per il modulo fotografico posteriore:

Sensore principale da 108 Megapixel (f/1.8);

Ultragrandangolare da 12 Megapixel (f/2.2);

Teleobiettivo da 10 Megapixel (f/2.4), probabilmente ottico x3;

Teleobiettivo da 10 Megapixel (f / 4.9), probabilmente ottico x10.

Presente anche l’inedita funzione “Space Zoom” x100 che probabilmente sarà disponibile solo su Samsung Galaxy S22 Ultra. Da parte sua, il sensore fotografico anteriore mostra una definizione di 40 Megapixel e un’apertura dell’obiettivo f/2.2.

Presentazione ufficiale: la data

Samsung presenterà la nuova serie Galaxy S22 il 9 febbraio.