Galaxy S25 Ultra delude gli amanti della S Pen: addio Bluetooth?

Caratteristiche perdute dell’S Pen

Con l’arrivo imminente del Galaxy S25 Ultra, emergono preoccupazioni riguardo a una probabile riduzione delle funzionalità dell’iconica S Pen.

Secondo fonti recenti, tra cui il noto leaker @ashanagarwal24, l’S Pen del Galaxy S25 Ultra non disporrebbe più della connettività Bluetooth. Questa modifica potrebbe causare disappunto in molti utenti, in particolare per coloro che sfruttano le funzioni di Air Actions e l’utilizzo dell’S Pen come pulsante remoto per scattare foto.

Le Air Actions, così come la funzione di scatto remoto per la fotocamera, si basano attualmente sulla connettività Bluetooth. Pertanto, l’assenza di questa tecnologia potrebbe comportare la rimozione di queste funzionalità. L’idea di un pennino depotenziato non soddisferà sicuramente i fan, che hanno apprezzato queste caratteristiche nelle versioni precedenti. La decisione di ridurre le capacità del celebre pennino sembra una diretta conseguenza delle valutazioni di mercato da parte di Samsung, che ha potuto considerarle meno apprezzate rispetto ad altre funzioni offerte dagli smartphone della linea Galaxy.

Tecnologie alternative e possibilità

Ma se la connettività Bluetooth sarà davvero sacrificata, quali potrebbero essere le possibili tecnologie alternative che Samsung potrebbe adottare?

Una delle opzioni più intriganti è l’implementazione della tecnologia UWB (Ultra Wideband), che potrebbe consentire di mantenere funzioni come le Air Actions e il funzionamento remoto della fotocamera. La UWB offre vantaggi significativi, come la localizzazione precisa dell’S Pen, che potrebbe arricchire l’esperienza utente con funzionalità innovative.

Tuttavia, al momento, le notizie sulle specifiche del Galaxy S25 Ultra non sembrano prevedere l’adozione di tecnologie avanzate come l’UWB. Le scelte di Samsung potrebbero essere influenzate da una strategia volta a semplificare le funzionalità dell’S Pen, eliminando ciò che il produttore considera superfluo. L’eventualità di un significativo miglioramento delle capacità dell’S Pen sembra distante, lasciando spazio a preoccupazioni tra gli utenti più affezionati a queste caratteristiche iconiche.

La futura presentazione del Galaxy S25, programmata per il 22 gennaio, potrebbe chiarire ulteriormente questi dubbi. Gli appassionati e i potenziali acquirenti attendono con ansia di conoscere i dettagli definitivi, oltre alla configurazione hardware dell’S Pen e alle sue capacità innovative.