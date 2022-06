Galaxy Watch 4 si aggiorna in beta con la UI Watch 4.5 per correggere vari bug

Samsung ha iniziato a distribuire per i suoi smartwatch Galaxy Watch 4 alcuni aggiornamenti in beta con la sua interfaccia personalizzata One UI Watch basata su WearOS 3.0.

XDA segnala che è in arrivo una seconda beta, dopo una prima già vista a Giugno (tastiera rivista, nuovi quadranti, aggiunta di una funzione di bozza, ecc.). Il sito specializzato cita il forum Samsung, dove alcuni utenti affermano di aver iniziato a ricevere il secondo aggiornamento.

Parola d’ordine: stabilità

In seguito ad alcune lamentele degli utenti per un’interfaccia scattosa e bug vari, Samsung sembra aver preso l’iniziativa dedicando la maggior parte della patch a correzioni di bug. Ecco l’elenco delle modifiche:

Prestazioni di esecuzione dell’app migliorate

Stabilità GPS migliorata;

Stabilizzazione delle funzioni sanitarie e miglioramento delle prestazioni di corsa e nuoto;

Risolti problemi di lentezza o arresto anomalo nell’app Salute

Stabilizzazione dei consumi energetici;

Risolto il problema con My Photo+, la foto di sfondo My Style e il carattere emoji AR non venivano ripristinati quando i dati venivano ripristinati;

Risolto il problema con la schermata di ricezione delle chiamate che non veniva visualizzata durante la riproduzione della musica Watch durante la connessione Watch e Buzz;

Risolto il problema con l’allarme a ripetizione dopo essere stato posticipato;

Risolto il problema di ritaglio della schermata meteo quando la dimensione del carattere veniva ingrandita;

Altri miglioramenti…

Per il momento, l’aggiornamento sembra essere distribuito solo agli utenti che si trovano negli USA e in Corea del Sud. E’ necessario essere registrati al programma beta per poterne usufruire. Anche l’ app complementare Watch 4 è stata aggiornata per semplificare l’installazione delle versioni beta. Presto sarà disponibile l’aggiornamento per tutti.