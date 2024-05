Galaxy Watch: nuove funzioni in arrivo grazie a One UI 6 Watch

Mentre il Samsung Galaxy Watch 7 dovrebbe essere presentato all’inizio di luglio, Samsung inizia a preparare il terreno per i suoi nuovi orologi connessi. Questo mercoledì, il produttore coreano ha ufficialmente presentato il prossimo aggiornamento software per i suoi Galaxy Watch, One UI 6 Watch, basato su Wear OS 5.

Nuovi sviluppi

Wear OS 5 è stato presentato ufficialmente all’inizio del mese da Google durante la conferenza Google I/O. Samsung dovrebbe essere il primo produttore a integrarlo nei suoi orologi connessi con l’interfaccia One UI 6 Watch. Tuttavia, come già accaduto negli ultimi anni, questa interfaccia aggiungerà una serie di funzionalità esclusive sviluppate appositamente da Samsung.

Focus sull’intelligenza artificiale

Anche per i Galaxy Watch, l’accento sarà posto sull’intelligenza artificiale con l’integrazione del Galaxy AI direttamente negli orologi Samsung. In concreto, l’integrazione dell’intelligenza artificiale sugli orologi Samsung consentirà agli utenti di ricevere consigli personalizzati sulla salute, sul ritmo di vita e sull’attività fisica, come indicato nel comunicato stampa del produttore:

“Combinando Galaxy AI con Samsung Health, le nuove funzionalità per la salute ti forniranno informazioni più rilevanti, oltre all’incoraggiamento a migliorare il tuo benessere quotidiano.”

Nuovo punteggio energetico e suggerimenti basati sull’IA

Come Samsung aveva già sottolineato durante la presentazione del Galaxy S23 e del Galaxy Ring, il produttore introdurrà un nuovo “punteggio energetico”, su una scala da 0 a 100, che permetterà di vedere a colpo d’occhio se si è sufficientemente riposati. Questo punteggio sarà accompagnato da consigli scritti e si baserà su diversi criteri come la durata del sonno, l’ora di andare a dormire, la frequenza cardiaca durante il sonno e la variabilità della frequenza cardiaca. Questo punteggio energetico sembra fisso per ogni giorno e non dovrebbe cambiare durante il giorno, diversamente dal Body Battery di Garmin.

Samsung promette anche di utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare la precisione dei dati. I Galaxy Watch potranno così analizzare i movimenti durante il sonno e la frequenza della respirazione per fornire consigli più accurati.

Anche le funzioni di attività sportiva trarranno vantaggio dall’intelligenza artificiale Galaxy con nuove misurazioni delle soglie aerobiche e anaerobiche per un allenamento di corsa più efficace.

Rilascio e compatibilità dell’aggiornamento

L’aggiornamento per gli orologi Samsung arriverà a giugno in versione beta, con l’implementazione di One UI 6 Watch prevista “più avanti nel corso dell’anno”. Il programma beta interesserà tutti gli orologi Samsung con sistema operativo Wear, ovvero Samsung Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic. Ci aspettiamo un’implementazione definitiva dopo l’uscita del Galaxy Watch 7, prevista per quest’estate.