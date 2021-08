Galaxy Watch4: Google apps a bordo e sensore di rilevamento della massa corporea

Samsung ha presentato i suoi nuovi smartwatch Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic: si tratta dei primi dispositivi che segnano il passaggio dal sistema operativo Tizen al sistema Wear di Google powered by Samsung, prodotto in collaborazione con Big G, e dotati di interfaccia One UI Watch 3.5.

Dal punto di vista estetico e funzionale Galaxy Watch4 Classic è dotato di una cornice hardware mentre il Galaxy Watch4, che rappresenta una opzione più sportiva dell’orologio, è dotato delle tipica corrnice digitale (che può essere attivata o disattivata dalle impostazioni).

I modelli Classic, inoltre, sono più grandi, con casse da 42 e 46 mm, rispetto al modello base, con diametri di cassa di 40 e 44 mm. Avranno le stesse dimensioni dello schermo, e cioé 1,19″ sui modelli più piccoli e 1,36″ su quelli più grandi. Le due serie differiranno anche nei materiali utilizzati. Il Galaxy Watch4 Classic, più premium, ha un corpo in acciaio inossidabile, mentre il Watch4 è realizzato in alluminio.Entrambi gli orologi hanno un grado di resistenza alla polvere e all’acqua IP68 (cresistenza all’acqua fino a 5 ATM) e sono sopravvissuti ai test MIL-STD-810G.

Entrambi proteggono il display con vetro Gorilla Glass DX. Gli schermi sono Super AMOLED con risoluzione 450 x 450 pixel, un passo avanti ulteriore rispetto al Watch3, che aveva un display da 360 x 360 pixel. Le batterie rimangono all’incirca le stesse: 247 mAh per le versioni più piccole e 361 mAh per quelli più grandi. La durata della batteria è assicurta per circa a 7 giorni, anche se ciò dipende sempre dal tipo di utilizzo del dispositivo.

Gli smartwatch sono mossi dal chipset Exynos W920, sviluppato specificamente per gli indossabili e sarà abbinato a 1,5 GB di Ram e a 16 GB di spazio di archiviazione.

In termini di monitoraggio della salute, gli orologi sono dotati di sensori di frequenza cardiaca e SpO2 (ossigeno nel sangue), nonché ECG (elettrocardiogramma) e sono anche in grado di analizzare la composizione corporea di chi li indossa per circa 15 secondi.

Oltre alle versioni WiFi, c’è anche un versione Lte con eSim integrata che permette totale indipendenza dallo smartwatch in qualsiasi situazione. Al momento, tuttavia, l’unico operatore che offre il servizio di eSim per lo smartwatch è Tim.

Sensore Bio Active

Galaxy Watch4 è dotato del sensore BioActive, che vanta un design più piccolo e compatto, senza sacrificare la precisione nella misurazione. Questo nuovo sensore 3-in-1 utilizza un chip singolo per gestire tre sensori di salute – Analisi Ottica della Frequenza Cardiaca, Analisi Elettrica del Cuore e dell’Impedenza Bioelettrica – così che gli utenti possano monitorare la pressione sanguigna, rilevare una fibrillazione atriale irregolare, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e, per la prima volta, calcolare la composizione corporea.

Wear OS Powered by Samsung

Come detto la serie Galaxy Watch4 rappresenta la prima generazione di smartwatch a integrare Wear OS Powered by Samsung – realizzata congiuntamente dal produttore di Seul e da Google – che permette di avere tutte le app di Google al polso (grazie alla presenza dello store Google Play nell’orologio), come ad esempio Maps, Gmail, YouTube, oltre ai servizi come Samsung Pay, SmartThings e Bixby

Prezzi e disponibilità

Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic sono preordinabili in Italia a partire dall’11 agosto, e saranno disponibili sul mercato a partire dal 27 agosto.

Galaxy Watch4 sarà disponibile nei formati 40mm e 44mm, a partire da 269 euro per le versioni Bluetooth e 319 euro per i modelli Lte. Al lancio, la versione da 40mm sarà disponibile nelle colorazioni Black, Silver (in esclusiva su Samsung.com) e Pink Gold, mentre la versione da 44 mm sarà offerta in Black, Silver (in esclusiva su Samsung.com) e un sofisticato Green.

Galaxy Watch4 Classic sarà disponibile a partire da 369 euro per le versioni Bluetooth e 419 euro per i modelli Lte, nelle varianti da 42mm e 46mm in tonalità Black e Silver.