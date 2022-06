Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition in oltre 50 combinazioni colore e in tutta Europa

Vi ricordate la versione Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition lanciata lo scorso anno da Samsung? Era stata resa disponibile addirittura in 49 combinazioni di colori.

Ora, secondo quanto riportano le numerose indiscrezioni che trapelano quotidianamente dalla rete, il Galaxy Flip4 Bespoke Edition sarà distribuito in un numero di colori ancora maggiore.

A confermarlo, oggi, è il leaker Ross Young. Come avvenuto per la Flip3 Bespoke Edition, i clienti potranno personalizzare la Flip4 Bespoke Edition scegliendo i colori per il telaio e il pannello posteriore dello smartphone. Oltre ad avere più combinazioni di colori, il Samsung Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition dovrebbe essere lanciato in più Paesi rispetto al modello 2021, al momento venduto solo in Australia, Canada, Francia, Germania, Corea del Sud, Stati Uniti e Regno Unito.

La disponibilità del nuovo modello sarà estesa ai principali mercati europei e asiatici, anche se al momento manca l’ufficialità esatta di quali aree geografiche verranno comprese nella distribuzione.

Samsung dovrebbe svelare il suo Galaxy Z Flip4 il 10 agosto insieme al Galaxy Z Fold4, ma non è confermato se la versione Bespoke sarà introdotta durante lo stesso evento o annunciata in seguito.

