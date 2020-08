Nel corso della presentazione odierna Samsung ha presentao anche Galaxy Z Fold2 5G (qui la scheda tecnica), l’erede dello smartphone con display pieghevole Galaxy Fold. Il dispositivo presenta numerose evoluzioni nel design e nelle soluzioni tecniche, molte delle quali – ha precisato il produttore sudcoreano – sono state integrate dopo avere ascoltato il feedback degli utenti.

Due schermi

Galaxy Z Fold2 5G è dotato di due display Infinity-O edge-to-edge, quasi senza cornice. Lo schermo sulla cover è da 6,2 pollici, (Super AMOLED 1080p) mentre l’ampio schermo principale è da 7,6 pollici (con risoluzione di 1536 x 2152 pixel), supporto dell’HDR10+ e refresh a 120Hz; entrambi sono più grandi di quelli di Galaxy Fold.

Processore e fotocamere

Lo smartphone è mosso dal processore Snapdragon 865+ abbinato a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Per quanto riguarda la fotocamera, il telefono offrirà un’ottica principale da 64 Megapixel con apertura f/1.8, un teleobiettivo da 12 Megapixel f/2.4 con zoom ottico 2x e un’unità ultrawide da 16 Megapixel con apertura f/2.2. La fotocamera frontale, identica a quella vista sui GalaxyNote 20, è da 10 Megapixel ed è ospitata in un piccolo foro che interrompe il pannello. E per rendere le cose ancora più convenienti, c’è un’altra fotocamera da 10 MP come quella seduta sul display della copertina.

La batteria interna sarà di 4.356 mAh e supporterà la ricarica cablata rapida da 15 W, la ricarica wireless veloce da 15 W e la ricarica wireless inversa da 9 W.

Caratterizzato da un design elegante, Galaxy Z Fold2 è disponibile in due colorazioni: Mystic Black e Mystic Bronze.