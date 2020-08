Xbox e Samsung si sposano nel segno dei videogames

La collaborazione tra Samsung e Xbox si è finalmente concretizzata e i due nuovi modelli della gamma Note20 presentati oggi beneficeranno dell’accesso a Xbox Game Pass Ultimate per giocare ai principali titoli di Xbox in streaming.

Una notizia importante perché Game Pass Ultimate offrirà xCloud il prossimo 15 settembre. Inoltre, gli utenti avranno accesso a oltre 100 giochi tra cui Destiny 2, Forza 4, Halo 5: Guardians, Gears Of War 5: Ultimate Edition, Minecraft Dungeons e Di Più. Fondamentalmente, questo significa che i possessori del Samsung Galaxy Note 20 e/o dei nuovi Galaxy Tab S7 avranno sempre una Xbox in tasca grazie alla compatibilità con Game Pass.

La serie Galaxy Note 20 sarà la prima a supportare Xbox Game Pass, ponendo il gaming come focus principale. E questo arriva in un momento in cui gli smartphone sono in grado di gestire i giochi anche più complessi. Ora, questa potenza sarà sfruttata a pieno con il supporto ufficiale ad Xbox Game Pass Ultimate.

Il vantaggio di Xbox Game Pass Ultimate sul Galaxy Note 20 è che Game Pass Ultimate sfrutterà la funzionalità AI Game Booster. Samsung sta inoltre pubblicizzando il display a 120Hz del Note 20 per un’esperienza di gioco più fluida, sebbene lo streaming del gioco non vada oltre le frequenze di aggiornamento di 60Hz.

Un grande vantaggio tangibile di Xbox Game Pass Ultimate sul Galaxy Note 20 è che gli acquirenti del telefono avranno tre mesi gratuiti di servizio Xbox risparmiando 45 euro. Samsung venderà anche un bundle Xbox Game Pass, che include un controller Bluetooth ottimizzato per Game Pass sebbene la connessione al cloud avverrà tramite Wi-Fi, 4G LTE o 5G non appena la diffusione sarà maggiore.