Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 saranno resistenti all’acqua

Manca pochissimo all’annuncio dei nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 firmati Samsung, ma nuove informazioni continuano a trapelare. Secondo il leaker Max Weinbach, i due dispositivi saranno dotati entrambi di una certificazione IPX8.

Flip3 and Fold3 are IPX8 https://t.co/Lenz8aOuCV — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 21, 2021

Questo significherebbe che i nuovi pieghevoli saranno molto resistenti alle infiltrazioni di acqua e di polvere. In particolare questo tipo di certificazione indica che i dispositivi resistono alla pressione dell’acqua fino a 1,5 metri in profondità, per un massimo di 30 minuti. Non è possibile invece stabilire con precisioni la resistenza alle polveri, dato il tipo particolare di schermo.

Nuove informazioni su Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 saranno svelate all’evento Samsung Unpacked dell’11 agosto. I due smartphone saranno i primi dispositivi pieghevoli in assoluto dotati di certificazione IP, un notevole passo avanti per questa tecnologia.