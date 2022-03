Gli annunci di OnePlus: OxygenOS 13, OnePlus 10 Pro e la collaborazione con OPPO

Fra i molti annunci di oggi al MWC non sono mancati quelli di OnePlus. Attenzione particolare è stata posta sui lanci futuri, sia per quanto riguarda i prodotti hardware che quelli software.

In primo luogo ci sono novità sulla nuova versione del sistema operativo proprietario, ovvero OxygenOS 13. A seguito di alcune critiche poste al lancio, OnePlus ha annunciato che questa sarà molto più simile alla versione base di Android. Questa mossa è sorta dalle accuse di eccessiva somiglianza con ColorOS: pertanto, sebbene le basi dei due sistemi operativi rimarranno le stesse, OxygenOS opterà per uno stile più sobrio della controparte.

Il secondo annuncio è relativo allo OnePlus 10 Pro. Questo dispositivo aveva per il momento visto solamente un lancio limitato in Cina, e finalmente è ora del lancio mondiale. Questo avverrà entro fine marzo in America del Nord, India e ovviamente Europa.

Inoltre la compagnia ha in programma di lanciare nuovi dispositivi low e mid range nella gamma Nord. Non solo, ma si espanderà anche su altri mercati: fra questi Messico, Canada e Sud America, e continuerà l’espansione in Nord Africa e nel Medio Oriente.

Infine, OnePlus ha annunciato che la collaborazione con OPPO continua a progredire a gonfie vele. In realtà, la compagnia sarebbe diventata un vero e proprio sottomarchio indipendente di OPPO, beneficiando della tecnologia di quest’ultima integrandole con i propri software e le proprie conoscenze sugli utenti.

L’annuncio si chiude con un numero: 11 milioni, ovvero la quantità di smartphone spediti nel 2021. Si tratta di un record per la compagnia, che si aspetta buoni risultati andando avanti.