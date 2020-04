Gli auricolari OnePlus Bullets Wireless Z arriveranno insieme alla gamma OnePlus 8

Gli auricolari OnePlus Bullets Wireless Z sono vicini, molto vicini. A confermarlo sono quattro nuove immagini condivise da Evan Blass che potete vedere in apertura di questo articolo.

Purtroppo, non saranno auricolari true-wireless come siamo abituati a vedere di questi tempi ma saranno collegati tramite un cavo e molto simili alle Bullets Wireless 2 presentate lo scorso anno.

Colorazioni e caratteristiche tecniche

In queste immagini si notano tutti e quattro i colori in cui saranno disponibili e abbinabili alle rispettive versioni di OnePlus 8: blu, nero, verde menta e avena.

Parlando di specifiche tecniche, alcuni dettagli aggiuntivi sono stati recentemente confermati da Ishan Agarwal che afferma come gli auricolari offriranno 20 ore di ascolto prima di essere ricaricati. Non solo, dopo 10 minuti di ricarica, saremo in grado di usarli per circa 10 ore e offriranno inoltre la certificazione IP55 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarà la latenza Bluetooth di soli 110 ms la caratteristica “killer” che dovrebbe fare la differenza rispetto alle AirPods Pro di Apple (144 ms).

Uscita

I nuovi OnePlus Bullets Wireless Z saranno lanciati insieme ai flagship OnePlus 8 e 8 Pro. La società ha già confermato l’evento di lancio il prossimo 14 aprile.