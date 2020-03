OnePlus ha annuncia che l’evento di lancio della sua nuova serie di smartphone top di gamma OnePlus Serie 8 si terrà il martedì 14 aprile.

La presentazione dei dispositivi (OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro) avverrà online in live stream. Proprio nella giornata di ieri abbiamo pubblicato alcune delle più importanti indiscrezioni riguardo alle specifiche tecniche dei nuovi modelli e alcune foto della versione base di OnePlus 8.

Durante l’evento di lancio verrà presentato un display innovativo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, pronto a fornire un’esperienza visiva ancora più fluida e coinvolgente.

“Con la serie OnePlus 8, siamo entusiasti di presentare la nostra nuova gamma di smartphone più potente e più bella di sempre, che combina le funzionalità della rete 5G, un display ad alto refresh rate appositamente progettato e una potente configurazione delle prestazioni. La serie OnePlus 8 porta un’experience davvero burdenless a tutti i nostri utenti, che dal brand non si aspettano altro che i migliori smartphone top di gamma”, ha dichiarato Pete Lau, Founder e CEO of OnePlus. “Anche il più piccolo dettaglio è importante per noi. OnePlus si impegna continuamente per offrire la migliore user experience possibile attraverso i nostri dispositivi top di gamma” conclude Lau.

È possibile seguire l’evento di lancio di OnePlus Serie 8 martedì 14 aprile 2020 alle ore 17:00 CEST, tramite il live stream sul sito ufficiale di OnePlus e su YouTube.