USA: il Governo traccia i movimenti delle persone con lo smartphone

Secondo un rapporto del Wall Street Journal, il governo federale degli Stati Uniti sta utilizzando i dati sulla posizione degli smartphone grazie al settore della pubblicità mobile per tenere traccia dei movimenti delle persone durante l’epidemia di coronavirus.

I governi locali e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno ricevuto i dati anonimi delle persone in aree di “interesse geografico”, con l’obiettivo di creare un portale di informazioni sulla geolocalizzazione per 500 città in tutto il paese.

Le informazioni verranno utilizzate per sapere come le persone rispettano gli ordini. Citando un esempio, il rapporto del Wall Street Journal afferma che i ricercatori hanno scoperto che un gran numero di persone si stavano radunando in un parco di New York City, il che li ha portati a informare le autorità locali.

Anche se i dati sono anonimizzati, WSJ afferma che i sostenitori della privacy vogliono “solide garanzie legali” per limitare il modo in cui possono essere utilizzati, al fine di impedirne l’utilizzo per altri scopi.

Lo sviluppo segue i rapporti di altri paesi che utilizzano i dati del cellulare per monitorare i cittadini e vedere se stanno rispettando le regole sui movimenti per sconfiggere il virus.

Secondo quanto riferito, i gestori di telefonia mobile europei hanno condiviso dati con le autorità sanitarie in Italia, Germania e Austria, rispettando allo stesso tempo le leggi europee sulla privacy. All’inizio di questo mese, Israele ha approvato misure di emergenza che consentono alle agenzie di sicurezza di rintracciare i dati smartphone delle persone che si sono imbattute nel COVID-19 e di trovare altre persone con cui potrebbero essere entrati in contatto.