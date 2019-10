Gli iPhone low-cost non useranno i display Samsung

Si prevede che Apple alzi il velo sull’iPhone SE di seconda generazione tra pochi mesi. Troppe fonti vicine alla questione affermano che il lancio dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2020.

Uno dei dettagli più importanti sarà il display che utilizzerà, poiché Samsung, che attualmente costruisce pannelli OLED per gli iPhone premium non sembra essere coinvolta nelle trattative.

Lo è invece LG Display, che si trova di fatto in pole position per garantire un accordo di fornitura per il nuovo iPhone low cost. I media coreani affermano però che nemmeno LG sia troppo entusiasta di realizzare schermi LCD per iPhone SE 2 dopo gli investimenti sull’Oled.

Si prevede che l’iPhone SE di prossima generazione sarà basato su iPhone 8, quindi utilizzerà un pannello LCD da 4,7 pollici senza una tacca ma con un pulsante home con integrazione Touch ID.

“LG Display si trova in un momento critico perché sta subendo un’importante ristrutturazione”, ha dichiarato a TheElec una fonte nota ai colloqui.

Tuttavia, ci sono buone probabilità che i colloqui giungano a una conclusione e a quel punto LG Display si preparerà per la produzione di schermi per iPhone SE 2.

“Comprendiamo che gli ordini iniziali saranno di piccole dimensioni”, ha detto un’altra fonte alla stessa pubblicazione. “In passato, quando LG Display forniva LCD per iPhone di fascia alta, le strutture erano destinate alla produzione di massa.”

Sebbene non sia stata ancora presa una decisione, sembra che Apple sia molto entusiasta di utilizzare gli schermi LG Display sull’iPhone SE di seconda generazione. In altre parole, Samsung non è nemmeno una candidata per realizzare questi schermi, il che per Apple potrebbe essere un’arma a doppio taglio.

Il gigante della tecnologia con sede a Cupertino ha già provato per diversi anni a ridurre la dipendenza da Samsung, e il debutto di iPhone SE 2 potrebbe essere un ulteriore passo in questa direzione. D’altro canto, i display Samsung sono già stati elogiati da tutto il settore e optare per gli LDC significa abbassare la qualità.