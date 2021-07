OnePlus Buds Pro: l’azienda anticipa alcune caratteristiche prima della presentazione

Il 22 luglio OnePlus presenterà ufficialmente il suo nuovo smartphone di fascia media, il OnePlus Nord 2. Questa sarà anche l’occasione per il produttore di svelare un altro dei suoi prodotti: le OnePlus Buds Pro.

Dopo le OnePlus Buds e le OnePlus Buds Z, avremo quindi a che fare con un terzo paio di cuffie wireless. Tuttavia, anche prima della loro presentazione ufficiale, OnePlus ha fornito alcune informazioni sulle Buds Pro in un’intervista al sito americano Cnet, un’opportunità in particolare per svelare parzialmente il design delle cuffie wireless con un’illustrazione pubblicitaria. Possiamo così scoprire un design con delle asticelle come AirPods Pro di Apple oltre alla conferma del loro formato in-ear.

Cancellazione attiva del rumore

Kinder Liu, capo della ricerca e sviluppo di OnePlus, ha confermato che le OnePlus Buds Pro saranno cuffie con riduzione attiva del rumore. Secondo il produttore, saranno in grado di sopprimere un volume sonoro compreso tra 15 e 40 dB a seconda dell’ambiente sonoro.

“L’ampia gamma di prodotti audio che abbiamo creato è pensata per offrire un prodotto audio wireless di fascia alta, con riduzione attiva del rumore e altre funzionalità premium”.

Il dirigente specifica poi che le cuffie potranno lavorare fino a 28 ore in riduzione del rumore utilizzando la scatola di ricarica e fino a 38 ore in modalità passiva. Tuttavia, non indica l’autonomia delle sole cuffie, ma specifica che 10 minuti di custodia consentiranno di recuperare 10 ore di autonomia. Infine, sempre per quanto riguarda la batteria, il box sarà compatibile con la ricarica wireless Qi.

Ne sapremo di più durante la loro presentazione ufficiale prevista per giovedì prossimo ore 22 luglio, in contemporanea all’annuncio del futuro OnePlus Nord 2.