OnePlus Nord 2 5G si mostra con render e specifiche

Manca appena una settimana al 22 luglio, data di presentazione ufficiale di OnePlus Nord 2 5G. Nel frattempo sono trapelate su Internet moltissime informazioni sul nuovo dispositivo, assieme ad un render inedito.

Grazie alle numerose indiscrezioni ci sono già note praticamente tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone. OnePlus Nord 2 5G disporrà di un display AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate di 90 Hz. Sarò disponibile in due versioni, entrambe con il processore MediaTek Dimensity 1200-AI. La prima versione avrà 128 GB di memoria interna e 8GB di RAM, mentre la seconda 256 GB di memoria e 12 GB di RAM.

Il telefono sarà il primo a supportare il sistema operativo OxygenOS 11.3, versione nata dall’integrazione con ColorOS di Oppo. Avrà tre fotocamere: quella principale vanterà di una lente da ben 50 Megapixel, che si aggiunga ad una grandangolare da 8 Megapixel e una monocromatica da 2 Megapixel. Infine, la batteria sarà da 4500 mAh, con supporto a ricarica rapida da 6 W.

Le indiscrezioni parlano infine di due colori disponibili al lancio, il Gray Sierra e il Blue Haze, con una versione speciale in pelle “Green Woods” che sarà disponibile più in là.

Per ora si conosce solo il prezzo indiano: 31.999 rupie (364€) per la versione da 128 GB e 34.999 rupie (398€) per quella da 256 GB. È probabile che i prezzi europei effettivi possano variare, ma sembra che in proporzione sarà circa il 15 percento più costoso rispetto al predecessore.