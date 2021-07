La gamma Note è giunta al capolinea, l’S-Pen ne è la prova

Se mancava un motivo in più per pensare che il Galaxy Note 21 non vedrà mai la luce del sole, l’annuncio della compatibilità della S Pen Pro con il Galaxy Z Fold 3 ne è l’ennesima conferma.

Lo smartphone pieghevole Samsung dovrebbe supportare l’acclamata penna che ha reso famosa la serie Note. È quanto apprendiamo da una certificazione con la Federal Communications Commission (FCC) individuata dal sito The Verge. Secondo questo documento, la S Pen Pro sarà compatibile con il Galaxy Z Fold 3 rendendolo più spesso del predecessore. Nello specifico, apprendiamo il pennino magico sarà compatibile con i seguenti dispositivi:

E come per ogni leak o rumor che circonda i prossimi smartphone Samsung, è impossibile non notare l’assenza del Note 21, il che conferma che l’azienda coreana ha deciso di aprire un nuovo capitolo, quello degli smartphone pieghevoli.

Anche sul prezzo, la gamma Fold sembra decisa a rimpiazzare quella del Note, almeno per il modello Ultra. Il Note 20 Ultra costava 1.309 dollari al momento del lancio mentre lo Z Fold 3 debutterà con un prezzo inferiore a 1.500 dollari.