Gli smartphone preferiti dagli italiani: marchi e caratteristiche

Pensavamo che gli italiani preferissero smartphone di fascia medio-bassa, anche perché non viviamo un contesto economico particolarmente florido e di soldi da spendere ce ne sono pochi. E invece le classifiche di inizio 2024 mostrano una situazione diametralmente opposta con i modelli più venduti che spesso sono pure i più costosi. Chi compra un cellulare non si accontenta quindi di un esemplare qualsiasi ma vuole il meglio, innanzitutto per le prestazioni e poi per una questione di status, non a caso gli smartphone preferiti dagli italiani sono principalmente gli stilosissimi iPhone. Scopriamoli tutti.

Apple iPhone 15 e 15 Pro Max

Per scoprire quali sono gli smartphone più desiderati dagli italiani abbiano preso come riferimento la classifica dei modelli più cercati dagli utenti su un noto portale di comparazione prezzi, aggiornata a maggio 2024. In testa, come già accennato, ci sono i nuovi modelli di punta di Apple, iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max, che si distinguono dalla massa per il design elegante, le prestazioni avanzate e le fotocamere all’avanguardia. Se il 15 può vantare il display OLED da 6,1 pollici e due fotocamere posteriori con la principale da 48 megapixel, il 15 Pro Max, attuale top di gamma della mela, è dotato di chip più potente (A17 Pro vs. A16 Bionic), sensori migliorati, nuovo display, batteria più capiente e nuovo teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 5x. Difficile trovare di meglio.

Prezzo iPhone 15: 979 euro.

Prezzo iPhone 15 Pro Max: 1.489 euro.

Apple iPhone 13

Lanciato nell’autunno 2021, l’iPhone 13 rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un iPhone più economico senza rinunciare all’enorme qualità dei dispositivi Apple. Ed è forse proprio per questo che si piazza al terzo posto nelle preferenze degli italiani. Il display è un OLED da 6,1 pollici, mentre sul retro si trovano due fotocamere da 12 megapixel dall’ottima qualità. iPhone 13 è dotato del chip A15 Bionic e della connessione magnetica MagSafe, che consente di collegare diversi accessori come i caricatori wireless compatibili. Dà inoltre la possibilità di installare una scheda Sim fisica e associarne due virtuali.

Prezzo iPhone 13: 759 euro.

Samsung Galaxy A55 e A54

Samsung Galaxy A55 e A54 sono due smartphone di fascia media che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con 8/12 gigabyte di RAM, 128/256 Gigabyte di memoria interna e batteria da 5.000 mAh con ricarica ultra-rapida, l’A55 è uno di quegli smartphone che potremmo definire equilibrati e affidabili. Stessa cosa per il modello precedente A54, che essendo più vecchio di un anno permette di risparmiare qualcosina perdendo molto poco in termini di prestazioni (ad esempio la RAM è solo fino a 8 gb).

Prezzo Samsung A55: da 479,90 a 509,90 euro.

Prezzo Samsung A54: da 499,90 a 569,90 euro.

iPhone 15 Pro

Torniamo alla cara vecchia mela con l’iPhone 15 Pro, che si pone esattamente a metà tra le già citate versioni 15 e 15 Pro Max, di cui peraltro offre le stesse prestazioni elevate, anche per quanto riguarda la fotocamera. È solo leggermente più piccolo: lo schermo OLED del 15 pro è infatti da 6,1″ contro i 6,7″ del 15 Pro Max. Lo smartphone garantisce ottime performance e un’autonomia di molte ore: due requisiti fondamentali, ad esempio, per vivere al meglio l’esperienza dei live casino senza incorrere in blocchi o interruzioni dello streaming.

Prezzo iPhone 15 Pro: 1.239 euro.

Redmi Note 13 Pro 5G

Il Redmi Note 13 Pro 5G è un altro smartphone molto popolare tra gli utenti italiani grazie alla sua capacità di offrire prestazioni di alto livello a un prezzo tutto sommato accessibile. Questo dispositivo di Xiaomi supporta la connettività 5G, ha una batteria di lunga durata e un sistema di fotocamere versatile. Con 12 gb di RAM, 512 GB di storage e un display AMOLED da 6,67” con risoluzione full HD+, si rivela una scelta eccellente per chi vuole sfruttare le tecnologie più avanzate senza spendere un occhio della testa.

Prezzo Redmi Note 13 Pro 5G: da 369,90 euro.

Samsung Galaxy S23 e S24 Ultra

I Samsung Galaxy S23 e S24 Ultra sono tra gli smartphone top di gamma di Samsung, con il primo che dopo l’annuncio della generazione successiva può contare adesso su un prezzo di vendita più accessibile (restiamo comunque su cifre importanti). S23 dispone di un display di risoluzione 2340×1080 pixel e di una fotocamera da 50 megapixel con una risoluzione di 8165×6124 pixel e la capacità di registrare video in 8K. Se già questo sembra tantissimo, è bene che si sappia che il Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di un display ancora più grande con risoluzione da 3080×1440 pixel e una fotocamera da addirittura 200 megapixel con una risoluzione di 12000×9000 pixel per scatti eccezionali in qualsiasi condizione di luce.

Prezzo Samsung Galaxy S23: da 769 a 829 euro.

Prezzo Samsung Galaxy S24 Ultra: da 1.499 a 1.859 euro.

Motorola Moto G84

Chiude questa speciale classifica degli smartphone preferiti dagli italiani il Motorola Moto G84, che viene presentato come un cellulare di fascia medio-bassa ma che in realtà presenta diversi pregi, e non ci riferiamo soltanto al prezzo. Ad esempio il grande display OLED da 6,5 pollici, oppure la fotocamera da 50 megapixel che permette al Moto G84 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Molto apprezzato anche lo spessore di 7.6 che lo rende tra gli smartphone più sottili in commercio.

Prezzo Motorola Moto G84: 299,90 euro.

Come scegliere lo smartphone giusto

Adesso che li abbiamo presentati tutti, resta solo una domanda: quale smartphone comprare? La scelta non è facile e dipende da tanti fattori, come il budget, le esigenze e le preferenze personali. Chi cerca uno smartphone di fascia alta con le migliori prestazioni e le migliori fotocamere deve guardare assolutamente alla gamma iPhone e ai Samsung Galaxy S23 e S24 Ultra. Ma per chi si accontenta di una via di mezzo, Samsung Galaxy A55/A54 e Redmi Note 13 Pro 5G rappresentano delle ottime alternative senza rinunciare troppo alla qualità. E spendendo decisamente meno.