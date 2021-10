Google avrebbe mentito: le conversazioni WhatsApp salvate su Drive sono vulnerabili

È un’immagine oscura quella che sta avvolgendo Google. I Procuratori Generali Americani accusano la multinazionale di diverse violazioni delle norme antitrust. In altre parole, la società è sospettata di aver posto in essere numerose pratiche anticoncorrenziali e, a tal proposito, è stato pubblicato un documento schiacciante (guarda il PDF). Riguarda, tra le altre cose, la riservatezza delle conversazioni WhatsApp salvate su Google Drive.

Ricordiamo che dal 2015 gli utenti Android possono salvare una copia delle loro conversazioni WhatsApp su Google Drive. Ciò include messaggi, ma anche foto e video condivisi con i contatti. Questa è una funzione molto pratica quando si vuole cambiare smartphone senza perdere tutti questi dati sull’applicazione. Pertanto, i team di Google e WhatsApp avevano evidenziato il fatto che questi backup erano crittografati per rimanere privati.

Tuttavia, i 17 Procuratori Generali che hanno firmato la denuncia contro Google citano una nota circolata internamente nel 2016 che mette in discussione la riservatezza dei dati di WhatsApp salvati su Drive. La nota in questione spiegherebbe che “l’attuale discorso di WhatsApp sulla crittografia end-to-end non è del tutto accurato”.

WhatsApp segnala che tutte le comunicazioni attraverso il suo prodotto sono crittografate end-to-end, con chiavi che solo gli utenti hanno. Non sono riusciti a chiarire che i dati condivisi da WhatsApp a servizi di terze parti non hanno la stessa garanzia. Ciò include i backup su Google Drive.

La nota interna, tuttavia, mirava a rendere queste informazioni più trasparenti e affermano l’importanza di garantire che “gli utenti sanno che quando i file multimediali di WhatsApp vengono condivisi con terze parti come Drive, i file non vengono più crittografati da WhatsApp”.

Mentire per fare utenti

Tuttavia, secondo i Procuratori, “ Google non ha fatto nulla per correggere questo malinteso. Al contrario, non ha divulgato queste informazioni rilevanti ai propri clienti, con l’intenzione di continuare a reclutare più utenti di Google Drive ”. Il post sul blog pubblicato un anno prima, nel 2015, ha affermava addirittura che i backup erano privati.

Google ha anche nascosto il fatto di poter accedere alle comunicazioni WhatsApp degli utenti. Normalmente, gli utenti possono accedere al proprio account Google Drive e visualizzare i file in esso contenuti. Ma secondo un memo interno di Google, l’azienda è stata “opaca” nel salvare i messaggi WhatsApp degli utenti su Google Drive. Di conseguenza, gli utenti non potranno accedere a Google Drive per scoprire che Google aveva accesso alle loro comunicazioni WhatsApp decrittografate.

Da un punto di vista legale non ci sono dubbi: gli insabbiamenti di Google sulla privacy dei messaggi WhatsApp salvati “ hanno portato a un aumento della domanda per il servizio di backup di Google”. Gli utenti si sono rapidamente iscritti al backup delle comunicazioni di WhatsApp su Google Drive ”.

Il documento afferma quindi che a giugno 2016, circa 434 milioni di utenti WhatsApp avevano eseguito il backup di circa 345 miliardi di file WhatsApp su Google Drive e che nel maggio 2017 Google Drive aveva guadagnato circa 750 milioni di nuovi account di backup WhatsApp.

L’app non mente

La conclusione è presto scritta. “ In breve, Google non ha avuto problemi a invadere la privacy di quasi un miliardo di utenti se li ha aiutati a far crescere il loro business. Non c’è dubbio che lo studio di Mountain View preparerà la sua difesa per negare queste accuse. Si noti inoltre che nell’applicazione WhatsApp, nelle impostazioni di backup, viene specificato che “i messaggi e i media salvati in Google Drive non sono protetti dalla protezione end-to-end di WhatsApp “

È possibile che questo chiarimento sia stato aggiunto alcuni anni dopo l’implementazione della funzione di backup.