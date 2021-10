Cover per smartphone: consigli per una scelta efficace

Le cover per smartphone si possono considerare, senza ombra di dubbio, come uno tra gli accessori con il più alto tasso di vendita in tutto il mondo. Nonostante questo e nonostante l’enorme varietà di modelli che si possono rinvenire sul mercato, bisogna sottolineare come non sia affatto un gioco da ragazzi individuare quella giusta per le proprie esigenze.

Tra materiali, forme e prezzi, sono numerosi i fattori che permettono di distinguere le varie cover che sono state proposte in commercio. L’obiettivo di questi accessori è senz’altro in via prioritaria quello di garantire un alto livello di protezione rispetto non solo agli urti, ma anche ai graffi. La scelta della cover per smartphone, magari la cover iphone 11, più adatta in relazione alle proprie necessità non è così agevole come potrebbe sembrare: ecco spiegato il motivo per cui può tornare utile prendere in considerazione alcuni suggerimenti.

La cover perfetta? Non esiste

Il primo passo è quello di effettuare una doverosa precisazione: ovvero, la cover perfetta non si trova in nessun negozio. Esistono tantissimi aspetti che bisogna tenere in considerazione e che possono orientare la scelta verso un certo modello oppure un altro, ma senza dubbio per poter individuare la cover più adatta è necessario fare chiarezza circa le proprie esigenze e il modello di smartphone che si vuole proteggere.

Chi ha uno smartphone, ma spesso e volentieri non ci presta le attenzioni adeguate oppure è piuttosto sbadato e capita che gli cada di frequente, non può far altro che orientarsi verso un modello di cover iperprotettiva. Tra l’altro, è una soluzione particolarmente agevole anche per quanti hanno una famiglia e dei bambini in casa.

Le cover iperprotettive sono semplicemente dei modelli che vengono sviluppati con una parte esterna prodotta usando un metallo particolarmente duro, che rappresenta un’ottima soluzione contro i graffi. Invece, la parte interna è formata da un materiale altrettanto morbido, che è in grado di garantire un buon assorbimento degli urti. Le cover rugged sono in grado di garantire una buona protezione dello smartphone anche nei confronti di sabbia, schizzi di acqua e polvere.

Le cover in silicone

Ci sono tantissimi utenti che sono abituati a proteggere da una parte il proprio smartphone, ma dall’altro si stancano facilmente e cambiano gusti estetici in men che non si dica. In questi casi, la soluzione migliore è quella di optare per delle cover per smartphone in silicone, che sono estremamente efficaci per avvolgere meglio il telefono, evitando che si possa graffiare e anche per attutire urti e cadute.

Le cover in silicone sono particolarmente diffuse proprio per via del fatto che riescono a donare quella marcia in più allo smartphone dal punto di vista estetico. In commercio, ci sono modelli praticamente di ogni colore possibile e immaginabile e anche il prezzo è decisamente alla portata di tutti, al punto tale che si possono comprare più modelli e poi scegliere di usarli a rotazione sul proprio telefono.

Gli altri modelli di cover per smartphone

Tutti coloro che puntano spesso e volentieri sulla comodità sanno perfettamente come uno dei modelli migliori sia senz’altro la cover modello libro. Si tratta di un accessorio che ha la sua peculiarità nell’avvolgere al 100% lo smartphone.

La praticità di questi accessori si estende anche ad un altro aspetto molto interessante, dal momento che offrono lo spazio per poter portare con sé, in compagnia dello smartphone, anche dei biglietti da visita, piuttosto che bancomat e altre carte di credito oltre che tessere varie. Tra le cover che sono in grado di garantire spazio e praticità anche per altri oggetti, ma che in ogni caso non ingombrano molto, troviamo i bumper. Interessante notare come siano realizzate in materiale estremamente morbido, garantendo un’azione efficace per attutire gli urti, soprattutto sui bordi.