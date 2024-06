Google Chrome per Android: arriva la funzione per “ascoltare” le pagine Internet

Google Chrome per Android ha aggiunto una funzionalità molto interessante.



La segnala in anteprima il portale 9to5Google che ha individuato una nuova opzione “ascolta questa pagina” in Chrome per Android. In realtà la funzione è presente in Chrome su alcuni modeli da poco aggiornati fra cui i Pixel 7 e i Pixel 8.



Per attivare al nuova modalità basta fare tap sulla voce “ascolta questa pagina” tramite il menu a tre punti di Chrome così da iniziare la riproduzione vocale della pagina aperta. La voce, se disponibile, si trova fra “Traduci” e “Aggiungi a schermata home”.



Il widget di riproduzione è completo di numerose funzionalità e offre controlli di riproduzione/pausa, pulsanti per saltare avanti o indietro, una sequenza temporale che può essere cancellata e regolazioni della velocità di riproduzione.



L’opzione “ascolta questa pagina” offre anche 10 opzioni vocali in inglese, che coprono gli accenti di Stati Uniti, Regno Unito, India e Australia.

Google ha confermato su una pagina di supporto che sono supportate anche altre lingue, ovvero arabo, bengalese, cinese, inglese, francese, tedesco, hindi, indonesiano, giapponese, portoghese, russo e spagnolo.

Tuttavia, abbiamo provato questa funzionalità su alcuni siti web italiani e ha funzionato comunque regolarmente, segno che, pur senza ancora l’ufficialità, Google sta lavorando per estendere la funzione ad altre lingue.

La modalità di straduzione text to speech non è invece ancora disponibile su Chrome per computer, mentre Microsoft Edge la offre già da tempo.