Il progetto Cake Computer vuole trasformare un Apple Watch in un computer tascabile

Il design del Cake Computer richiama immediatamente alla mente il Rabbit R1, ma qui non si tratta di intelligenza artificiale. In realtà, il Cake Computer è un accessorio per l’Apple Watch, una custodia con funzioni limitate.

Un accessorio misterioso

Non si conoscono molti dettagli sul Cake Computer, tranne che è accompagnato da una pagina di presentazione e da un account su Twitter. Potrebbe trattarsi di una truffa o di uno scherzo, poiché il produttore è pressoché sconosciuto. Tuttavia, il concetto è interessante: trasformare l’Apple Watch da semplice orologio connesso a dispositivo autonomo, alternativo allo smartphone.

Funzionalità ridisegnate

Cake ha ripensato le funzionalità dell’Apple Watch, proponendo una visione in cui l’orologio consente di consultare chiamate e messaggi, ascoltare musica in streaming, navigare, utilizzare Apple Pay e persino “toccare l’erba”. Questa disconnessione parziale implica che l’Apple Watch non può essere utilizzato per giochi che creano dipendenza, per il “doomscrolling”, per controllare costantemente i social network o, in generale, per perdere tempo sul web.

Il punto debole del Cake Computer

Sulla carta, l’idea sembra interessante. L’accessorio permette di non indossare l’Apple Watch al polso, ma di trasformarlo in un dispositivo autonomo da mettere in tasca o altrove. Tuttavia, c’è un grosso problema nel piano del Cake Computer, che ci porta a credere che si tratti principalmente di uno scherzo.

L’Apple Watch rimane un accessorio per iPhone. Non è possibile utilizzare l’Apple Watch senza associarlo a un iPhone. In altre parole, la soluzione di Cake per farti mettere da parte lo smartphone richiede comunque di possedere un iPhone.

Aspettative e dubbi

L’account Twitter promette di fornire presto nuove informazioni sul prodotto e di offrirne una distribuzione internazionale. Al momento, però, ci dobbiamo accontentare di belle immagini 3D, senza alcuna foto reale di ciò che il dispositivo potrebbe offrire. Il marchio non ha comunicato alcuna caratteristica tecnica o prezzo dell’oggetto.