Google in collaborazione con l’NBA per la Pixel Arena

Google ha stretto una collaborazione con l’NBA per la creazione di una nuova esperienza digitale. Si tratta di Pixel Arena: una vera e propria arena virtuale che potrà essere popolata dai fan durante le partite di basket della loro squadra preferita.

Una volta scaricata, gli utenti potranno creare e personalizzare il proprio avatar con gli accessori che più desiderano. Durante gli intervalli e il post partita, sarà possibile visitare lo stadio virtuale e spostarsi grazie al giroscopio del telefono.

Durante il gioco, l’applicazione mostrerà costantemente informazioni rilevanti: ci saranno grafiche dettagliate in 3D dei tiri eseguiti e riepiloghi sugli spostamenti dei giocatori. Inoltre si potrà scegliere di affrontare numerosi minigiochi e quiz, sia riguardanti la partita corrente che sulla conoscenza del basket in generale. Con questi si potranno ottenere punti per sbloccare ulteriori oggetti per il proprio avatar.

Come detto in precedenza nome dell’applicazione è “Pixel Arena”: ma non saranno solo questi dispositivi che ne potranno fare uso. Infatti, questa esperienza è disponibile su tutti i telefoni: è sufficiente scaricarla dallo store e accedere.