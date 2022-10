Google lancia Pixel 7 e 7 Pro, con Android 13, processore Tensor G2 e nuovi materiali

Google ha lanciato i suoi nuovi smartphone flagship, Pixel 7 e Pixel 7 Pro. I nuovi dispositivi introducono, rispetto ai modelli precedenti, alcune novità di rilievo: ci sono infatti Android 13, il nuovo processore Tensor G2 by Google e alcune note di diversità che riguardano il design, i materiali con i quali sono costruiti (entrambi i telefoni sono realizzati al 100% con materiale riciclato) e l’architettura delle fotocamere, da sempre fiore all’occhiello dei Pixel.

Google Tensor G2

Entrambi gli smartphone sono animati dal processore Google Tensor G2 di nuova generazione, appositamente realizzato per Pixel e dotato dell’avanzato machine learning e del riconoscimento vocale di Google. Grazie alla nuova piattaforma i Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono più veloci, efficienti e sicuri.

Google Pixel 7

Google Pixel 7 è dotato di un display Oled da 6,3 pollici con risoluzione FHD+ (1.080 x 2.400), una densità di 416 ppi e un refresh rate di 90Hz. Il pannello è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus.

Lo smartphone è più compatto del Pixel 6, misura 155.6 x 73.2 x 8.7 mm e pesa 197 grammi. Ha una finitura in alluminio opaco e sarà disponibile in tre colori: bianco ghiaccio, nero ossidiana e verde cedro.

Sul fronte imaging troviamo una fotocamera principale da 50 Megapixel f/1.85 coadiuvata da una ultrawide da 12 Megapixel con apertura f/2.2.

Nella parte frontale c’è invece un sensore da 10 Megapixel, un ultrawide con un ampiezza di 92.8 gradi di ripresa.

La camera posteriore gira video in 4K video a 30 fps o 60 fps o, ancora, a 1080p a 30 fps o 60 fps.

Google Pixel 7 Pro

Il Pixel 7 Pro ha un display LPTO QHD+ (con risoluzione di 1.440 x 3.120) più ampio (da 6,7 pollici) con una densità di 512 pixel. È leggermente più grande del modello Pixel 7 (misura 162.9 x 76.6 x 8.9 mm) e pesa un po’ di più, 212 grammi. È dotato di una finitura in alluminio ed è disponibile anch’esso in tre varianti colore: bianco ghiaccio, nero ossidiana e grigio verde.

Un’altra novità viene dal gruppo fotocamere: infatti, sul Pixel 7 Pro, oltre alla camera principale da 50 Megapixel f/1.85 e alla ultrawide da 12 Megapixel con apertura f/2.2 e autofocus, c’è un tele da 48 Megapixel con apertura f/3,5, zoom ottico 5x e digitale fino a 30x. Sia la lente wide principale sia lo zoom hanno stabilizzazione ottica + elettronica.

Identica a quella del Pixel 7, invece, la selfie cam da 10,8 Megapixel.

Numerose le modalità fotografiche introdotte da Google, che si fondano sull’apporto dell’intelligenza artificiale: Macro Focus, che offre una qualità fotografica HDR+ da una distanza di soli tre centimetri; Inquadratura guidata, con la quale anche i non vedenti o ipovedenti possono scattare il selfie perfetto grazie a una combinazione di guida audio precisa, animazioni visive ad alto contrasto e feedback tattile; Video HDR a 10 bit; Foto Nitida per rimediare alle sfocature delle immagini.

Zoom ad alta definizione

È inoltre possibile estendere il raggio d’azione degli scatti con Zoom ad alta definizione (fino a 8x su Pixel 7 e Pixel Pro Zoom fino a 30x su Pixel 7 Pro). Google afferma di aver ottenuto una qualità ottica simile a quella di un teleobiettivo 2x dedicato per il Pixel 7 e di un teleobiettivo 10x per il Pixel 7 Pro, in modo da avere la flessibilità di inquadrare in modo creativo i vostri scatti a più ingrandimenti mantenendo un’alta qualità.

Attenzione alla sicurezza

Grazie a Tensor G2 e al chip di sicurezza Titan M2, Pixel è costruito con più livelli di sicurezza. Titan M2 rende il telefono più resistente agli attacchi esterni. Inoltre, nel corso dell’anno, Pixel 7 e Pixel 7 Pro riceveranno la VPN di Google One senza costi aggiuntivi.

Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono inoltre dotati dello sblocco con il volto oltre che del sensore di impronta digitale.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone sono disponibili da oggi per la prevendita su Amazon e il Google Store: Pixel 7 a partire da 649 euro e il Pixel 7 Pro da 899 euro. Entrambi gli smartphone saranno poi in vendita dal 13 ottobre.