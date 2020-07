Google torna a far parlare di sé. Pochi giorni fa l’annuncio dell’investimento in Italia di ben 900 milioni di dollari nell’arco dei prossimi cinque anni è ribalzato di qua e di là. La notizia ha portato ancora una volta in primo piano il colosso di Mountain View che ogni giorno utilizziamo, ma su cui forse ci sfugge ancora qualche dettaglio e curiosità. Qualche esempio? Tutti qui sotto.

La nascita

Google nasce il 27 settembre del 1997 dall’idea di due studenti di Stanford: Larry Page e Sergey Brin. Accomunati dalla passione per la matematica e l’informatica, i due incrociano le loro strade nella prima metà degli Anni ’90, quando entrambi frequentano i corsi di dottorato in Scienze informatiche. I giovani condividono grande interesse per l’allora neonato Web, pur trovandolo caotico e difficile da navigare. È a questo punto che Page idea un algoritmo capace di scandagliare l’intero web (un web cracker, di fatto) e assegnare una valutazione (il celebre Pagerank) a un contenuto in base al numero e alla qualità dei link che fanno riferimento alla pagina stessa. Brin si occupa invece di implementare il algoritmo all’interno di una piattaforma operativa più ampia, creando un motore di ricerca in grado di restituire risultati (le SERP, Search engine page results) basati sul l’algoritmo qualitativo di Page. E’ l’inizio di Google (e la fine dell’università per i due fondatori).

L’errore di spelling passa alla storia

La parola Google è stata un errore di spelling durante la registrazione. In origine doveva chiamarsi “Googol”, come confermano anche le immagini del primissimo logo. E a proposito di logo, Big G l’ha cambiato più volte. L’ultima versione risale al 1° settembre del 2015, usa il font Product Sans

ed è interattiva, in gergo si tratta di un meta-logo.

L’epic fail di Yahoo!

Nel 1997 Yahoo! rinunciò ad acquistare Google per la cifra di un milione di dollari. Oggi, che Yahoo! non se la passa bene, il valore di mercato di Google è di centinaia e centinaia di miliardi di dollari.

“Forse cercavi” fa il botto

L’introduzione del suggerimento “forse cercavi…” raddoppia il traffico del motore di ricerca. ed è destinato a entrare nelle nostre ricerche quotidiana.

L’headquarters preistorico

L’headquarters di Google, il cosiddetto Googleplex, si trova a Mountain View, nella Contea di Santa Clara, in California, nei pressi di San Jose. Nei prati all’ingresso impossibile è non restare colpiti dall’enorme dinosauro Stam, un T-Rex gigante, mascotte e simbolo della sede. L’interno dell’edificio è arredato in modo originale, con lampade e palloni colorate, gsofa rossi, oltre a luoghi di servizio e di ritrovo per i dipendenti come ad esempio ambulatori medici, bar e anche una sauna.