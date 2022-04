Google Maps calcolerà il costo del pedaggio del nostro viaggio

Google Maps sta per lanciare un importante novità che renderà la vita più facile a chi compie lunghi spostamenti che richiedono il passaggio su strada con pedaggio.

Molti guidatori, infatti, preferiscono a volte evitare le strade a pedaggio, anche se ciò non è sempre possibile.

Una strada a pedaggio rappresenta spesso il percorso più diretto o quello nelle migliori condizioni. Insomma, il più veloce. Ma a volte è preferibile diversificare il percorso e risparmiare qualche soldino d’autostrada.

Ora, un nuovo aggiornamento di Google Maps stimerà quanto costeranno i pedaggi sul percorso che abbiamo impostato. Come nelle versioni precedenti di Maps, il nuovo aggiornamento mostrerà comunque le strade a pedaggio come impostazione predefinita, anche se sarà possibile nasconderle. In quest’ultimo caso, però, si perderà la possibilità di valutare i costi e di scegliere il percorso più economico.

La nuova funzionalità inizierà a essere implementata su Android e iOS questo mese negli Stati Uniti, in India, in Indonesia e in Giappone. Ma altri Paesi dovrebbero essere presto compresi nell’aggiornamento di Google Maps.